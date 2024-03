Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Universität Michigan hat am Freitagnachmittag seine Zahlen zum Verbrauchervertrauen und den Konsumentenerwartungen bekannt gegeben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nicht nur die Konsumentenerwartungen hätten mit einem Wert von 74,6 unter den Erwartungen von 75,1, sondern auch das Verbrauchervertrauen gelegen. Hier hätten die Expertin im Vorhinein durchschnittlich mit einem Wert von 77,1 gerechnet, tatsächlich habe er 76,5 betragen.Gleichzeitig habe die einjährige Inflationsprognose mit 3,0 Prozent unter den Schätzungen von 3,1 Prozent gelegen. Die 5-jährige Inflationsprognose habe mit 2,9 Prozent genau den Erwartungen entsprochen.Während die Renditen der US-Staatsanleihen in erster Reaktion nachgeben und mit ihnen der Dollar, würden die US-Indices zumindest eine Gegenbewegung andeuten. Die jüngsten Daten scheinen die Zinsangst, die zuletzt durch höher als erwartete Konsumenten- und Produzentenpreise wieder aufgeflammt war, zumindest ein wenig zu beruhigen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Es bleibe allerdings abzuwarten, ob der Markt den Zahlen der Michigan-Universität eine höhere Gewichtung beimesse als denen des Amtes für Arbeitsstatistik. (15.03.2024/ac/a/m)