2023 BIP-Prognose



- Global: 3,0% gegenüber zuvor 2,8%

- Vereinigte Staaten: 1,8% gegenüber 1,6% zuvor

- China: 5,2% gegenüber 5,2% zuvor

- Japan: 1,4% gegenüber 1,3% zuvor

- Indien: 6,1% gegenüber 5,9% zuvor

- Eurozone: 0,8% gegenüber 0,7% zuvor

- Deutschland: -0,3% gegenüber -0,1% zuvor

- Vereinigtes Königreich: 0,4% gegenüber -0,3% zuvor



2024 BIP-Prognose



- Global: 3,0% gegenüber 3,0% zuvor

- Vereinigte Staaten: 1,0% gegenüber 1,1% zuvor

- China: 4,5% gegenüber 4,5% zuvor

- Japan: 1,0% gegenüber 1,0% zuvor

- Indien: 6,3% gegenüber 6,3% zuvor

- Euroraum: 1,5% gegenüber 1,4% zuvor

- Vereinigtes Königreich: 1,0% gegenüber 1,0% zuvor (25.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat heute um 15:00 Uhr eine neue Reihe von Wachstumsprognosen für 2023 und 2024 veröffentlicht, berichten die Experten von XTB.Die Veröffentlichung habe eine Reihe von Aufwärtskorrekturen für die größten Volkswirtschaften der Welt, insbesondere für 2023, gesehen. Während für die chinesische Wirtschaft weiterhin ein Wachstum von 5,2% erwartet werde, wie in der Prognose vom April, werde für andere große Volkswirtschaften in diesem Jahr ein etwas höheres Wachstumstempo erwartet, als der IWF vor drei Monaten erwartet habe.Deutschland sei das einzige G7-Land, für das in diesem Jahr immer noch eine Verschlechterung erwartet werde. Im April habe der IWF auch die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs schrumpfen sehen, aber die Prognose für das Vereinigte Königreich sei im Juli von -0,3 auf +0,4% korrigiert worden!