Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. (13.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin mit "kaufen" ein.Netfonds habe jüngst die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet und seine FY-Guidance sowie die darüber liegenden Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG auf der Top Line übertroffen, während das EBITDA leicht unter dem Vorjahr sowie den Montega-Prognosen gelegen habe. Aufgrund des guten Kapitalmarktumfelds und der guten Asset-Entwicklung traue sich das Hamburger Fintech auch 2024 ein zweistelliges Umsatzwachstum zu.Gemäß vorläufigen Zahlen hätten die beiden angestammten Geschäftsbereiche Wholesale und Regulatory & Technology ihre Erlöse um mehr als 10% yoy steigern können. Das kleinere Segment Versicherungen habe dabei strategiegemäß überproportional um rund 15% yoy zulegen können. Insgesamt sei der Brutto-Umsatz auf 197,0 Mio. EUR (+11,7% yoy) gewachsen. Ebenso sei das administrierte bzw. das verwaltete Vermögen durch Zuflüsse und die positive Kapitalmarktentwicklung um 10,7% yoy auf den Rekordwert von 23,8 Mrd. EUR bzw. 3,2Mrd. EUR gestiegen. Für 2024 erwarte Netfonds erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum und wolle Mitte Mai eine detaillierte FY-Prognose veröffentlichen.Traditionell stelle das vierte Quartal das ergebnisseitig wichtigste Quartal des Jahres dar. So sei auch 2023 knapp die Hälfte des FY-EBITDA im vierten Quartal erzielt worden. In Bezug auf den Netto-Umsatz, der nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG als eigentliche Top Line des Unternehmens angesehen werden könne, habe Netfonds einen leichten Rückgang um 2,7% yoy auf 10,9 Mio. EUR verzeichnet. Auch das EBITDA habe mit 3,0 Mio. EUR leicht unter dem starken Vorjahreswert von 3,4 Mio. EUR gelegen. Im FY habe ein EBITDA in Höhe von 6,2 Mio. EUR in den Büchern gestanden (Vj.: 6,5 Mio. EUR; -4,6% yoy), wobei der Vorstand für 2024 eine "starke Steigerung" desgleichen und einen Rohertrag von "deutlich über 40 Mio. EUR" avisiere.Netfonds habe in 2023 ein erfreuliches Umsatz- und Asset-Wachstum ezielen können. Angesichts der seit Jahresbeginn guten Kapitalmarktentwicklung dürfte das Unternehmen gut in 2024 gestartet sein. Mit den avisierten überproportionalen Zuwächsen im Bereich Versicherungen und der Vermögensverwaltung würden die Aktienanalysten der Montega AG dem Unternehmen 2024 auch ergebnisseitig eine deutliche positive Entwicklung zutrauen.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 67 EUR für die Aktie von Netfonds. (Analyse vom 13.03.2024)