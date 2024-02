Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 67,00 EUR (zuvor 65,00 EUR). (Analyse vom 09.02.2024)



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin mit "kaufen" ein.Netfonds habe jüngst die mehrheitliche Übernahme der "Meine Finanzkanzlei" (MFK) verkündet. Das Unternehmen sei bereits seit mehreren Jahren einer der wichtigsten Geschäftspartner der Netfonds-Versicherungstochter NVS, beispielsweise im Rahmen des CareFlex-Geschäfts, der bundesweit ersten branchenweiten Pflegezusatzversicherung. Die MFK sei dabei vor allem für den Vertrieb verantwortlich, während die NVS als Abwicklungspartner agiere. Im Zuge der Transaktion sei die CareFlex-Kooperation frühzeitig um mehrere Jahre verlängert worden.Da sich einer der Gründer der MFK aus dem Geschäft habe zurückziehen wollen, dürfte Netfonds aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG der bevorzugte und nahe liegendste strategische Käufer gewesen sein, was nicht nur das erfolgreiche M&A-Sourcing, sondern ebenso die Attraktivität der Gruppe als Käuferinnerhalb der fragmentierten Industrie unterstreiche.Neben Netfonds werde eine Vielzahl der Berater auch weiterhin zu den langfristigen Aktionären der MFK zählen und somit ein gleichgerichtetes Interesse an der erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft besitzen. Die MFK verzeichne seit der Gründung in 2016 ein starkes Umsatzwachstum, sei profitabel und deutschlandweit mit rund 30 Beratern aktiv. So hätten die Provisionserlöse 2021 rund 5,0 Mio. EUR betragen, was beispielsweise knapp 10% der Provisionserlöse der Bonnfinanz entspreche. Der Jahresüberschuss der Gesellschaft habe 2021 bei 0,1 Mio. EUR und 2022 bei 0,2 Mio. EUR gelegen. Aufgrund des Abgangs eines Geschäftsführers und weiterer positiver Kosteneffekte dürften sich jedoch ab Konsolidierungszeitpunkt nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG höhere Gewinne von bis zu 0,5 Mio. EUR ergeben.Angesichts der guten Kapitalmarktentwicklung in Q4 dürfte das Asset-basierte Geschäftsmodell der Netfonds sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig Rückenwind erfahren haben. Dementsprechend würden die Aktienanalysten der Montega AG in Bezug auf die Top Line weiter mit einem leichten Übertreffen der Brutto- und Netto-Umsatzprognose rechnen. Weiter würden die Aktienanalysten der Montega AG ihre EBITDA-Schätzung in Höhe von 6,9 Mio. EUR bestätigen.Netfonds habe mit der jüngsten Übernahme ein attraktives Asset zu günstigen Konditionen akquiriert und die wichtige CareFlex-Kooperation um mehrere Jahre verlängert.