Ungebrochenes Wachstum voraus: Die Konsolidierung im Bankenbereich dürfte sich fortsetzen. Investors Marketing avisiere z.B. einen Rückgang der Banken-Geschäftsstellen bis 2025 auf 16.000 (CAGR 2020-2025e: -9,1%). Netfonds werde nach Erachten des Analysten anhaltend als Anlaufpunkt vieler Ex-Angestellter fungieren und die administrierten Assets weiter dynamisch steigern. Die Fokussierung bei der Anbindung neuer Tied-Agents auf (ehemalige) Bankberater, die in der Lage seien, gewisse Assets mitzunehmen werde vor allem an der Initiative "SelbstChef.de" ersichtlich. Im Rahmen dieses Angebots biete Netfonds dieser Berufsgruppe proaktive Hilfe beim Schritt in die Selbstständigkeit.



Im Haftungsdach besitze Netfonds ein klares Alleinstellungsmerkmal. Das aktuelle Bewertungsniveau (KGV 2023e: 17,0x) bei zweistelligem Top-Line-Wachstum spiegele nach Erachten des Analysten die positiven Wachstumsaussichten nicht ausreichend wider.



Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 90 Euro für die Aktie von Netfonds. (Analyse vom 20.06.2022)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin mit "kaufen" ein.Die Anzahl der Geschäftsstellen im Bankensektor habe sich in Deutschland von 36.005 in 2015 auf 25.779 in 2020 drastisch reduziert (CAGR: -6,5%; Quelle: Deutsche Bundesbank). Die branchenspezifischen Umstrukturierungen und der damit zusammenhängende Abbau von Arbeitsplätzen, vor allem im Private-Banking-Bereich, würden Netfonds einen stetigen Beraterzuwachs verschaffen. Die in einem solchen Marktumfeld ideale Wettbewerbsposition als unabhängiges Haftungsdach mit klarem Fokus auf den Markt der ehemaligen Bankberater zeige sich an einer Auswertung des öffentlichen BaFin-Registers sowie der Jahresabschlüsse vergleichbarer Institute.Hintergrund: Ein Haftungsdach fungiere als Rechtsträger für Anlageberater und Vermögensverwalter, die über keine eigene KWG-Lizenz verfügen würden. Netfonds betreue Tied-Agents sowohl im klassischen Depotgeschäft als auch bei der Auflage eigener Investmentfonds (Fondsadvisory). Außerdem würden zunehmend auch eigene Produkte wie die standardisierte Vermögensverwaltung NFS Hamburger Vermögen lanciert.Weidhüner habe für die Darstellung der starken Wettbewerbsposition von Netfonds zwei Vergleichsgruppen konzipiert:1. Die von der Vermittleranzahl sechs größeren Haftungsdächer im Inland:2. Haftungsdächer, deren Tied-Agents ebenso unabhängig agieren würden und ihren Tätigkeitsschwerpunkt auf die Vermögensverwaltung und das Fondsgeschäft legen würdenIn dieser Vergleichsgruppe steche Netfonds ebenso mit klaren Alleinstellungsmerkmalen heraus:Die größte Anzahl an Tied-Agents mit stetigem Zuwachs, stärkstes Wachstum der Nettoerträge sowie einen deutlich höheren Nettoumsatz je Vermittler im Vergleich zu den Konkurrenten Bank für Vermögen (BfV) und BN & Partners.Zwar erziele BN & Partners als einziges Institut höhere Bruttoerlöse als das Haftungsdach von Netfonds (2020: 90,0 Mio. Euro vs. 53,3 Mio. Euro). Die deutlich geringe Nettomarge von 1,4% (vs. 13,2%) zeige jedoch, dass ein Großteil der vereinnahmten Provisionen weitergereicht werde. Nach Ansicht des Analysten stehe dies in Zusammenhang mit großvolumigen Private-Label-Fonds, wie z.B. dem ACATIS GANÉ Value (Volumen: 6,2 Mrd. Euro).