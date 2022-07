Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Netfonds-Aktie und das Kursziel von 90,00 Euro. (Analyse vom 06.07.2022)



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (06.07.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin mit "kaufen" ein.Netfonds habe am Freitag bekannt gegeben, eine bindende Absichtserklärung über den Kauf von 50,1% an seinem langjährigen Partner VB Select aus Leipzig unterzeichnet zu haben.Gesellschaften langjährig verbunden: Die VB Select AG sei ein Zusammenschluss rechtlich und wirtschaftlich selbstständiger Finanzmakler, Finanzierungsberater sowie Investment- und Wertpapierspezialisten. Die bundesweit über 140 Partner seien zuvor überwiegend bei Banken, Sparkassen und Versicherungen tätig gewesen. Im Sinne einer Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen würden sie nun zentrale Ressourcen nutzen und sich ihr Know-how teilen. Das 2009 gegründete Beraternetzwerk für Bank- und Versicherungskaufleute sei bereits seit 2011 ein Partner von Netfonds. So nutze VB Select seither das Haftungsdach NFS Netfonds für seine Investmentberatung und Vermittlung von Vermögensverwaltungsmandaten. Laut Vorstand sei VB Select durch ein dynamisches Wachstum im Investmentgeschäft inzwischen der bedeutendste Kunde geworden. Im Gegenzug würden die Vertriebspartner von Netfonds auf "Finanzierung Select" zurückgreifen, ein Angebot der VB Select AG für die Beratung und Abwicklung von Immobilienfinanzierungen.Beanspruchter Leistungsumfang werde deutlich erweitert: Die ausschließliche Nutzung der FinFire-Plattform von VB Select-Beratern im Investmentgeschäft solle z.B. um die Versicherungs- und Baufinanzierungsgeschäfte ergänzt werden. Angesichts der starken Wettbewerbsposition von VB Select bei Finanzierungen werde dieser Bereich in die neugegründete Tochtergesellschaft NCS Netfonds Credit Service GmbH (NCS) eingebracht und um zusätzliche Services ergänzt. Ferner würden die gebündelten Kräfte nach Erachten des Analysten eine höhere Abschlussquote bei der Gewinnung weiterer Tied-Agents ermöglichen. So profiliere sich VB Select vor allem mit monatlichen Vertriebsschulungen, einer Vielzahl von Produkt-Bundles sowie optionalen Büroarbeitsplätzen für einen Präsenzaustausch.Die Anpassung des Bewertungsmodells nehme Weidhüner nach Transaktionsabschluss vor, den das Management im laufenden dritten Quartal erwarte. Derzeit stehe die Übernahme u.a. noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Einbringungsvertrags.Nach einem erfreulichen Jahresauftakt sorge die beabsichtigte Mehrheitsübernahme von VB Select für weiteren positiven Newsflow. Seine Prognosen werde Weidhüner nach Vollzug des Deals aktualisieren.