Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (31.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Die Netfonds AG habe letzte Woche auf den Hamburger Investorentagen über die aktuelle Geschäftsentwicklung, angestoßene Wachstumsinitiativen sowie die finfire-Plattform berichtet. Darüber hinaus seien jüngst Q2-Zahlen berichtet sowie ein Capital Markets Call für den 19. September angekündigt worden, im Rahmen dessen CEO und CFO eine neue Mittelfrist-Guidance präsentieren würden.Umsatz- und Ergebniswachstum in Q2 deutlich zweistellig: Im abgelaufenen Quartal seien die Nettoerlöse um 20,3% yoy auf 9,6 Mio. Euro gewachsen, was unter anderem auf die hohen Mittelzuflüsse bei den administrierten und verwalteten Assets zurückzuführen sei (mehr als +1 Mrd. Euro). So habe die margenstarke Asset Management-Tochter Hamburger Vermögen sowohl eine Rekordzahl von Neukunden als auch eine Steigerung der AuM auf den Rekordwert von 2,8 Mrd. Euro (+12% YTD) verzeichnet. Die gesamten Assets hätten derweil mit 22,8 Mrd. Euro einen neuen Höchststand erreicht, was einem Anstieg von 6,0% YTD entspreche. Ergebnisseitig habe sich das Skalierungspotenzial des Unternehmens in der überproportionalen Steigerung des EBITDAs um 64,9% yoy auf 1,5 Mio. Euro gezeigt. Trotz des soliden zweiten Quartals belaufe sich das EBITDA nach H1 auf lediglich auf 1,9 Mio. Euro, sodass die Montega AG ihre Prognose u.a. aufgrund höherer Provisionsaufwendungen anpasse.HIT: Wachstumsmotor Insurance & aktive Suche nach weiteren M&A-Targets im Fokus:Fazit: Traditionell erziele Netfonds in Q4 einen Großteil seines Ergebnisses, sodass H2 zwar einen überproportionalen Ergebnisbeitrag liefern dürfte, die Montega AG ihre Prognosen jedoch aufgrund der höheren Provisionsaufwendungen, des angespannten Sentiments und gänzlich ausbleibender Immobilientransaktionserlöse nach unten korrigiere.Da der Investment Case insgesamt weiterhin intakt ist, bestätigt Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Netfonds-Aktie. Das Kursziel lautet unverändert 65 Euro. (Analyse vom 31.08.2023)