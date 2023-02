Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (27.02.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin mit "kaufen" ein.Netfonds habe am Freitag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben, die im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG gelegen hätten.Unter Bereinigung der Umsatz- und Ergebnisbeiträge der im Dezember 2021 veräußerten Immobilientochter NSI Structured Investment GmbH habe Netfonds 2022 leicht geringere Nettoerlöse von 32,6 Mio. Euro (-1,2% yoy) erzielt. Auf Ergebnisebene habe das gesteigerte EBITDA (+8,9% yoy) zu einer Ausweitung der nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG aussagekräftigsten Kennzahl EBITDA/Nettoertrag auf 16,3% (+1,6 PP yoy) geführt. Das EBIT sei lediglich aufgrund erhöhter Abschreibungen, die infolge der HGB-Bilanzierung v.a. auf Firmenwerte entfallen würden, hingegen auf 1,5 Mio. Euro rückläufig gewesen (Vj.: 2,4 Mio. Euro). Positiv hervorzuheben sei insbesondere der hohe Nettomittelzufluss bei den administrierten Plattform-Assets von 1,3 Mrd. Euro.Zwar habe Netfonds seine Immobilientochter NSI nahezu vollständig veräußert, profitiere jedoch weiterhin anteilig von erzielten Veräußerungsgewinnen, da die Transaktionen über die konzerneigene finfire-Plattform abgewickelt würden. In Anbetracht der angespannten Marktlage würden die cashflow-generierenden Portfolioimmobilien derzeit jedoch vom neuen Eigentümer (NSI Asset AG) präferiert im Bestand gehalten. Dadurch habe Netfonds bereits nach 9M/22 lediglich immobiliennahe Nettoerlöse in Höhe von 0,3 Mio. Euro (Vj. 1,5 Mio. Euro) verbuchen können. Zwar werde im Jahresschlussquartal traditionell die Mehrzahl der Verkäufe abgewickelt, angesichts des sich weiter eingetrübten Marktumfelds würden die Aktienanalysten der Montega AG dagegen in Q4/22 nur mit zusätzlichen Nettoumsätzen von 0,3 Mio. Euro rechnen, sodass der EBITDA-Beitrag im Gesamtjahr auf 0,4 Mio. Euro gefallen sein dürfte (2021: 3,0 Mio. Euro).Die vorläufigen Zahlen sowie der Ausblick würden die bisherigen Prognosen der Aktienanalysten der Montega AG bestätigen.Angesichts der stetigen Nettomittelzuflüsse und des sich aufhellenden Kapitalmarktsentiments bestätigt Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 65,00 Euro für die Aktie von Netfonds. (Analyse vom 27.02.2023)