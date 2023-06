Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN: DE000A1MME74



A1MME7



NF4



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (09.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin mit "kaufen" ein.Netfonds habe jüngst den Konzernabschluss 2022 veröffentlicht und Q1-Zahlen vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig leicht unter den Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG sowie dem Niveau des Vorjahres gelegen hätten.Im abgelaufenen Quartal habe Netfonds einen um 7,0% yoy geringeren Netto-Konzernumsatz in Höhe von 8,0 Mio. Euro (Vj.: 8,6 Mio. Euro) erzielt, wobei organisch ein Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu Buche gestanden haben dürfte. Die Differenz zum Vorjahr habe aus fehlenden Erlösen der Mitte 2022 veräußerten v-d-v GmbH (Jahresumsatz 2022 MONe: 1,6 Mio. Euro) und deutlich geringeren Umsätzen aus Immobilientransaktionen (kumuliert 1,1 Mio. Euro) resultiert. Gegenläufig hätten sich die Erlöse der akquirierten VB-Select ausgewirkt, die im niedrigen sechsstelligen Bereich gelegen haben dürften.In Q1/23 sei das EBITDA auf 0,4 Mio. Euro (Vj.: 1,9 Mio. Euro) gesunken. Ausschlaggebend für den Ergebniseinbruch seien sowohl hohe IT-Entwicklungskosten als auch geringere Immobilientransaktionserlöse gewesen, welche eine äußerst hohe Marge aufweisen würden. Ursächlich für die hohen IT-Aufwendungen sei die Weiterentwicklung der zentralen Plattform "finfire", die Netfonds' Kunden als One Stop Shop-Lösung zur Verfügung stehe und voraussichtlich in H2/23 eine deutliche Funktionserweiterung im Bereich der Versicherungen erhalten werde. Dies werde die Plattformattraktivität nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG maßgeblich erhöhen und die Basis für hohes Wachstum im Bereich der Versicherungen legen würden.Netfonds' Ergebnis sei derzeit aufgrund ausbleibender Immobilientransaktionen und hoher Zukunftsinvestitionen belastet.Trotz dessen erachtet Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, die hohen Investitionen als richtigen strategischen Schritt und bestätigt sein Rating "kaufen" mit dem Kursziel von 65,00 Euro für die Netfonds-Aktie. (Analyse vom 09.06.2023)