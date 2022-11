Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



DE000A1MME74



A1MME7



NF4



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (28.11.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin mit "kaufen" ein.Netfonds habe am 24.11. durchwachsene 9M-Zahlen berichtet und aufgrund der herausfordernden Situation an den Kapital- und Immobilienmärkten die Guidance angepasst.Netfonds habe nach 9M/22 einen Netto-Konzernumsatz von 23,8 Mio. Euro verzeichnet, was einem Rückgang von 5,0% yoy entspreche. Während die Nettoerlöse aus den eigenen Segmenten dank einer stabilen Asset-Basis (+0,5% yoy auf 20,2 Mrd. Euro) nach Erachten des Analysten konstant gehalten worden seien, hätten insbesondere niedrigere Immobilienverkäufe der VMR AG zur rückläufigen Top-Line geführt. So erziele Netfonds im Immobilienbereich nur noch transaktionsbasierte Roherträge aus der VMR-Kooperation. Diese hätten lt. Vorstand nach 9M/22 lediglich 0,3 Mio. Euro (Vj.: ca. 1,5 Mio. Euro) betragen. Da die Immobilien-Roherträge mit einer EBITDA-Marge über dem Konzerndurchschnitt verbunden seien (MONe: 60%), habe die Bottom-Line mit einem EBITDA i.H.v. 3,1 Mio. Euro (-16,9% yoy) einen überproportionalen Rückgang verzeichnet. Zudem habe die Entkonsolidierung der veräußerten V-D-V GmbH zu einem negativen Ergebniseffekt von 0,3 Mio. Euro geführt.Nachdem Netfonds seine Prognose im Mai mit ergebnisseitig avisierten Rekordwerten noch leicht erhöht habe, gehe der Vorstand nun davon aus, dass sowohl der Nettoumsatz als auch das EBITDA spürbar unter dem Vorjahresniveau liegen würden. Angesichts unverändert vieler Unsicherheitsfaktoren an den Kapitalmärkten und der voranschreitenden Abkühlung im Immobiliensektor habe auch Weidhüner sowohl seine kurz- als auch mittelfristigen Erwartungen an die veränderten Marktgegebenheiten angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr positioniere er sich beim Nettoumsatz (34,3 Mio. Euro) und beim EBITDA (5,3 Mio. Euro) demnach am unteren Ende der aktualisierten Bandbreiten.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 64,00 Euro (zuvor: 90,00 Euro). (Analyse vom 25.11.2022)