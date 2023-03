Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

284,90 EUR -0,07% (21.03.2023, 11:32)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

305,13 USD +0,54% (20.03.2023, 21:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (21.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videostreaming-Riesen Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Charttechnisch könnte die Netflix-Aktie ihre Konsolidierungsbewegung nach der Rückeroberung der 300-USD-Marke bereits beendet haben und auch auf Produktseite gehe der Streaming-Riese nicht vom Gas. Denn Netflix wolle sein bisher dürftiges Gaming-Segment weiter ausbauen und in diesem Jahr gleich mehrere neue Spiele einführen. Laut Management seien rund 100 Spiele in der Pipeline, wovon 16 von eigenen Netflix-Studios und 70 in Zusammenarbeit mit außenstehenden Entwicklern programmiert werden sollten."Unser Ziel ist es, ein breites Portfolio an Spielen zu entwickeln - in verschiedenen Genres und Formaten - weil wir glauben, dass jeder Freude an Spielen finden kann, wenn er das richtige Game für sich entdeckt", habe Leanne Loombe, Netflix-Vizepräsidentin für die Entwicklung externer Spiele, im Rahmen einer Pressekonferenz gesagt.Was mit angezogener Handbremse ohne viel Marketing gestartet sei, werde langsam zu einer erkennbaren Langzeitstrategie. Dabei schiele das Netflix-Management natürlich auch auf den heißen Zukunftsmarkt namens Cloud-Gaming. Die Devise laute: Noch besseres Entertainment für künftig noch mehr Abonnenten.Das werbegestützte Abonnement und die Maßnahmen gegen Passwort-Sharing hätten der Netflix-Aktie eine beeindruckende Rally ermöglicht. Mit den Gaming-Ambitionen liefere das Management auf Produktseite jetzt das nächste attraktive Argument für die Bullen. Nachdem das Streaming-Papier vom Hoch Anfang Februar bei 379,43 USD rund 20% korrigiert habe, sei jetzt die Zeit für einen Nachkauf gekommen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link