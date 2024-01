Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Netflix habe wieder einmal die Erwartungen der Analysten pulverisiert. Nicht nur beim Umsatz habe der Streaming-Marktführer im vierten Quartal 2023 deutlich über den Schätzungen gelegen - auch bei den wichtigen Abo-Zahlen habe Netflix eine saftige Überraschung geliefert. Die Aktie reagiere im nachbörslichen US-Handel mit einem Plus von 8,5 Prozent.Unglaubliche 13,1 Millionen Abonnenten habe Netflix im vierten Quartal hinzugewonnen. Das seien deutlich mehr als die 8,8 Millionen aus dem Vorquartal und liege weit über den Analystenschätzungen von 8,9 Millionen. Die Zahl aller Netflix-Abonnenten springe damit auf 260,28 Millionen.Diese starke Entwicklung mache sich natürlich bei den Finanzkennzahlen bemerkbar. Der Umsatz sei um 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 8,83 Milliarden Dollar geklettert - Analysten hätten mit 8,71 Milliarden weniger auf dem Zettel gehabt. Der Gewinn je Aktie von 2,11 Dollar sei deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von 0,12 Dollar gewachsen, habe allerdings hinter den Schätzungen von 2,22 Dollar gelegen.Das Management gebe sich entsprechend zuversichtlich und sehe noch viel Raum für anhaltendes Wachstum. "Wenn wir Netflix weiterhin schneller verbessern, als dies unseren Konkurrenten gelingt, werden wir eine immer wertvollere Firma schaffen - für die Konsumenten, die Kreativen und die Aktionäre", heiße es in der Pressemitteilung.Analysten und scheinbar auch das Management würden die Hebelwirkung der strategischen Maßnahmen (Werbe-Abo und Passwort-Sharing-Verbot) unterschätzen.Die Anleger freut es - Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link