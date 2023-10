Im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Disney+ habe Netflix nicht beschlossen, die Preise für seine Streamingdienste in diesem Jahr zu erhöhen. Es gebe jedoch einige Anzeichen, die darauf hindeuten würden, dass Netflix eine Preiserhöhung vorbereiten könnte. Netflix habe im vergangenen Jahr werbefreie Tarife eingeführt, die jedoch einen eher verhaltenen Start gehabt hätten. Da es dem Unternehmen jedoch gelungen sei, die Passwortschützer zu bekämpfen, und sich der Autorenstreik in Hollywood dem Ende zuneige, könnte dies eine gute Gelegenheit sein, Preiserhöhungen für seine werbefreien Tarife anzukündigen. Ein solcher Schritt könnte die Zahl der Abonnenten erhöhen, die sich für einen Basistarif mit Werbung entscheiden würden, und es werde erwartet, dass die Netflix-Einnahmen aus dem Werbegeschäft in den Jahren 2024 und 2025 stark ansteigen würden.



Ein Blick auf das Tageschart von Netflix (NFLX.US) zeige, dass das Unternehmen seit etwa drei Monaten unter Druck stehe. Nachdem Mitte Juli ein lokaler Höchststand erreicht worden sei, habe der Kurs zu fallen begonnen und sei seitdem um über 25% gesunken. Der Durchbruch unter die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 391 USD pro Aktie signalisiere zumindest theoretisch eine Trendumkehr nach unten. Der Durchbruch unter den gleitenden 200-Session-Durchschnitt und das 38,2%-Retracement des Kurseinbruchs von November 2021 bis Mai 2022 hätten die bärischen Aussichten weiter untermauert. (News vom 18.10.2023)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix veröffentlicht heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023! AktiennewsNetflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), ein US-amerikanisches Video-Streaming-Unternehmen, wird heute nach Börsenschluss an der Wall Street seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 vorlegen, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe kürzlich ein erfolgreiches Vorgehen gegen Passwortschützer eingeleitet und es werde erwartet, dass dies das Abonnentenwachstum in den kommenden Quartalen ankurbeln werde. Darüber hinaus würden sich die Gerüchte verdichten, dass Netflix Preiserhöhungen beschließen könnte. Die Experten von XTB werfen einen kurzen Blick darauf, was die Märkte von Netflix' Q3-Ergebnissen erwarten!Erwartungen für Q3 2023- Umsatz: 8,53 Mrd. USD (+7,7% gegenüber dem Vorjahr)- Bezahlte Streaming-Mitgliedschaften: 244,4 Millionen- Bezahlte Streaming-Mitgliedschaften Nettoveränderung: +6,2 Millionen- - Vereinigte Staaten und Kanada: +1,18 Millionen- - EMEA: +2,22 Millionen- - LATAM: +1,15 Millionen- - APAC: +1,41 Millionen- Betriebsergebnis: 1,89 Milliarden USD (+59% gegenüber dem Vorjahr)- Operative Marge: 22,1%- Nettogewinn: 1,582 Milliarden USD (+37% gegenüber dem Vorjahr)- EPS: 3,49USD (+11,1% gegenüber dem Vorjahr)- Freier Cashflow: 1,23 Milliarden DollarPrognosen für Q4 2023- Umsatz: 8,76 Milliarden Dollar- EPS: 2,17USD- Operative Marge: 14%- Freier Cashflow: 5,27 Milliarden Dollar- Operative Marge: 19,8%Es werde erwartet, dass Netflix einen rekordhohen Quartalsumsatz und einen starken Anstieg der Wachstumsdynamik melden werde. (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB)Netflix habe vor Kurzem eine erfolgreiche Aktion gegen die Weitergabe von Passwörtern gestartet, die sich auf 100 Millionen Zuschauer ausgewirkt haben solle, die die Streaming-Dienste des Unternehmens ohne Abonnement genutzt hätten. Das Vorgehen gegen Passwort-Sharer solle einer der Hauptfaktoren sein, der die Erwartungen für ein starkes Abonnentenwachstum von 6,2 Millionen während des Quartals vorantreibe. Es werde auch erwartet, dass dies das Abonnentenwachstum des Unternehmens in den kommenden Quartalen unterstützen und Netflix ermöglichen werde, sich auf andere Themen zu konzentrieren.Investoren würden erwarten, dass Netflix im dritten Quartal 2023 6,2 Millionen neue bezahlte Abonnenten melden werde - und damit über der Prognose des Unternehmens von 6,0 Millionen. (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB)