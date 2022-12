Börsenplätze Netflix-Aktie:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (28.12.2022/ac/a/n)



Bei Netflix hätten es 2022 deutsche Produktionen weit nach vorne geschafft. Die Sisi-Serie "Die Kaiserin" sei in der Jahresbilanz der nicht-englischsprachigen Serien auf Platz sieben gelandet, der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" bei den nicht-englischsprachigen Filmen sogar auf Platz zwei - hinter dem norwegischen Fantasyfilm "Troll". Das gehe aus den Top 10 der Filme und Serien hervor, die der Streamingdienst für den Zeitraum 1. Januar bis 18. Dezember veröffentlicht habe.Edward Bergers Spielfilm "Im Westen nichts Neues" über Soldaten im Ersten Weltkrieg sei Anfang 2023 als Deutschlands Kandidat im Rennen um den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film.Streaminganbieter Netflix habe am Dienstagabend (MEZ) betont, dass fünf seiner zehn beliebtesten englischsprachigen Serien überhaupt 2022 ihre Premiere gehabt hätten: Staffel vier der Mystery-Serie "Stranger Things", außerdem die Comedy-Horror-Serie "Wednesday" und die True-Crime-Serie "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" (die alle drei demnach die Marke von einer Milliarde gestreamter Stunden überschritten hätten). Außerdem würden dazu die zweite Staffel der Historien-Romanze "Bridgerton" und die Hochstaplerin-Serie "Inventing Anna" zählen.Netflix-Abonnenten hätten demnach 2022 auch mehr Zeit als jemals zuvor damit verbracht, Netflix-Rückkehrstaffeln und -Fortsetzungen anzusehen, darunter neben "Stranger Things" zum Beispiel auch von Serien wie "Elite" (Staffel 6), "The Crown" (Staffel 5), "The Umbrella Academy" (Staffel 3) und "Young Royals" (Staffel 2).Die Aktie von Netflix habe sich seit ihrem Tief im Mai deutlich nach oben gearbeitet. Zuletzt sei die Erholungsbewegung allerdings etwas ins Stocken geraten. Derzeit kämpfe das Papier mit der 38-Tage-Linie. "Der Aktionär" bleibt vom langfristigen Erfolg von Netflix aber überzeugt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2022)