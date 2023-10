Die gute Performance von Netflix dürfte von den Anlegern begrüßt werden, da sie zeige, dass das Unternehmen nach wie vor ein wichtiger Akteur auf dem Streaming-Markt sei. Die Netflix-Aktien würden nachbörslich um fast 9% steigen, was als kleine Erholung auf NASDAQ-100 angesehen werden könne.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.10.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix meldet einen enormen Zuwachs an Abonnenten - AktiennewsNetflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hat die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe einen Gewinn pro Aktie von 3,73 USD gemeldet, während die Erwartungen bei 3,49 USD gelegen hätten. Der Umsatz habe bei 8,54 Mrd. USD gelegen, während die Erwartungen bei 8,53 Mrd. USD gelegen hätten.Wichtige Punkte:- Der Gewinn je Aktie übertreffe die Erwartungen um 7%.- Der Umsatz habe die Erwartungen um 0,1% übertroffen.- Netflix habe im dritten Quartal 8,76 Millionen neue Abonnenten gewonnen und damit die Erwartungen um 62% übertroffen.- Der Ausblick des Unternehmens für das vierte Quartal liege leicht unter den Erwartungen.Die Ergebnisse von Netflix für das dritte Quartal seien sehr gut gewesen und hätten die Erwartungen sowohl beim Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz übertroffen. Außerdem habe das Unternehmen im dritten Quartal 8,76 Millionen neue Abonnenten gewinnen können und damit die Erwartungen deutlich übertroffen. Dies sei ein positives Zeichen für Netflix, denn es zeige, dass das Unternehmen weiterhin wachse und neue Abonnenten gewinne. Natürlich hänge der Zuwachs an Abonnenten mit der Politik des Nichtteilens von Konten zusammen.Insgesamt seien die Ergebnisse von Netflix im dritten Quartal eine starke Leistung gewesen. Das Unternehmen wachse weiter und gewinne neue Abonnenten, und die Prognosen für das vierte Quartal seien positiv.- Die starke Leistung von Netflix im dritten Quartal sei wahrscheinlich auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, darunter:- Die starke Inhaltsbibliothek des Unternehmens, die beliebte Serien und Filme wie "Stranger Things", "The Witcher" und "The Crown" umfasse.- Die kontinuierliche Expansion des Unternehmens in neue Märkte, wie Indien und Afrika.- Die jüngsten Bemühungen des Unternehmens, gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern vorzugehen, würden wahrscheinlich zu mehr zahlenden Abonnenten führen.