Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (14.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Netflix-Aktie habe nach den unter dem Strich nicht überzeugenden Zahlen zuletzt in einem schwachen Gesamtmarkt korrigiert. Doch neben einigen zuletzt positiven Analystenstimmen komme in einem bestimmten Geschäftsfeld neuer Schwung.Der Videostreaming-Dienst Netflix mache den nächsten Schritt ins Spiele-Geschäft. In Großbritannien und Kanada werde nun ein Cloud-Angebot getestet, bei dem Games über das Netz gespielt werden könnten. Ziel sei es, die Technologie zum Spielestreaming und den Controller auf den Prüfstand zu stellen, habe Netflix in einem Blogeintrag am Montag bekannt gegeben. Der Test laufe zunächst "mit einer kleinen Anzahl" Nutzer.In dem Cloud-Test seien zunächst nur zwei Spiele verfügbar. Sie könnten unter anderem auf TV-Geräten von Samsung ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ) und LG sowie Streaming-Boxen unter anderem von Amazon genutzt werden. Auch Windows-PCs und Apples Mac-Computer würden unterstützt. Beim Cloud-Gaming würden die Spiele nicht auf den Geräten der Nutzern, sondern auf Servern im Netz laufen - und die Daten würden über das Internet übertragen. Das Prinzip setze eine schnelle Online-Verbindung mit hoher Geschwindigkeit und schnellen Reaktionszeiten voraus. Netflix dürfte zugleich die langjährige Videostreaming-Erfahrung helfen.Netflix habe schon vor einigen Jahren den Einstieg ins Geschäft mit Videospielen gestartet, lasse sich aber Zeit. Bereits Ende 2021 habe der Dienst erste Spiele auf Smartphones für Abonnenten verfügbar gemacht.Kurzum: Investierte bleiben dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 14.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.