Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

222,20 EUR +0,73% (07.09.2022, 14:21)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

218,39 USD -3,41% (06.09.2022, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (07.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der Streaming-Pionier mache ernst bei seinem werbefinanzierten Abo: Letzte Woche habe sich das US-Unternehmen zwei Top-Manager mit Werbehintergrund ins Haus geholt, jetzt stehe vermutlich auch schon der Starttermin des neuen Service fest. Und dieser solle nicht erst wie von Netflix angekündigt im nächsten Jahr erfolgen.Wahrscheinlich um Konkurrent Walt Disney und dessen Streamingdienst Disney+ zuvorzukommen plane Netflix das neue Abo in ausgewählten Ländern schon früher anlaufen zu lassen. Walt Disney habe ein solches Modell für Dezember angekündigt. Wie das Wall Street Journal berichte, sei einigen Käufern von Werbeplätzen von Netflix der erste November als Starttermin mitgeteilt worden. Schon zuvor seien Gerüchte laut geworden, dass ein Start in bestimmten Ländern, u.a. auch in Deutschland, noch im vierten Quartal erfolgen solle.Weiter berichte die Zeitschrift, dass der Streamingdienst von seinen Anzeigenkäufern im Vergleich zur Konkurrenz höhere Preise verlange. So sollten pro tausend erreichte Nutzer etwa 65 USD fällig werden. Eventuell könnte dieser Preis sogar auf 80 USD ansteigen, wenn Netflix dabei helfe, spezielle Zielgruppen zu erreichen. Der Streamingdienst selbst zu keinem der Gerüchte Stellung bezogen.Netflix scheine aufgrund der vergleichsweise hohen Preise mit einer starken Nachfrage nach Werbeplätzen zu rechnen. Zudem sei "Der Aktionär" überzeugt, dass die Enführung steigende Abonnentenzahlen mit sich bringe. Anleger könnten der Netflix-Aktie treubleiben und die Gewinne laufen lassen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: