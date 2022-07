Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (05.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Am sogenannten Memorial Weekend, also dem verlängerten Wochenende rund um den US-Feiertag Memorial Day, hätten sich die Streaming-Giganten einen erneuten Wettkampf um Zuschauerminuten geliefert. Der klare Sieger: Netflix. Gehe es um die Kundenzufriedenheit, sei der Marktführer allerdings der Verlierer.Laut den Daten von Nielsen für das Memorial Weekend vom 23. bis zum 29. Mai sei Netflix mit "Stranger Things" der klare Gewinner des Streaming-intensiven Wochenendes gewesen. Dank der dritten Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" habe Netflix mit 5,14 Milliarden gestreamten Minuten bei den US-Zuschauern den ersten Platz belegt.Auch der zweite Platz sei mit "The Lincoln Lawyer" und 1,24 Milliarden Zuschauerminuten an Netflix gegangen. Erst auf dem dritten Platz habe Disney+ mit der "Star Wars"-Serie "Obi-Wan" einen Stich machen können. Erneut untermauere Netflix also seine Marktführerschaft in den USA.Blicke man auf einen anderen Datensatz, nämlich den Report von Whip Media, werde allerdings ein Grund zur Besorgnis offensichtlich. Denn bei der Kundenzufriedenheit belege Netflix nur den vierten Platz hinter HBO Max, Disney+ und Hulu. Wesentlich beunruhigender sei jedoch, dass der Streaming-Marktführer als einziger großer US-Anbieter bei den Zufriedenheitswerten eingebüßt habe.Deutlich sei auch die Bereitschaft zurückgegangen, ein bestehendes Abonnement zu verlängern. Noch vor einem Jahr hätten 93 Prozent der Netflix-Abonnenten angegeben, das Abo weiterlaufen zu lassen. Dieser Anteil sei 2022 auf 81 Prozent gesunken - ein Einbruch, den kein anderer Anbieter verzeichnet habe.Damit die Aktie den Abwärtstrend umkehre, müsse der Abwärtstrend bei den Abonnenten gestoppt werden und mit zusätzlichen Angeboten die Kundenzufriedenheit gestärkt werden.Bevor sich hier eine Trendwende abzeichnet, bleibt das Abwärtsrisiko hoch und Anleger sollten von der Netflix-Aktie Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: