Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.04.2023/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Netflix: Der erste große Technologiekonzern lieferte Zahlen - wie geht es hier weiter? AktienanalyseGestern nach Börsenschluss lieferte der US-Streaming-Konzern Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Doch wer mit Blockbuster Earnings gerechnet hatte, wurde enttäuscht, so die Experten von LYNX Broker.Zahlreiche Anleger hätten sich bereits im Vorfeld der Zahlen eher verabschiedet, was durch den recht schwachen Start der Netflix-Aktie in die aktuelle Handelswoche erkennbar sei. In einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX sehe sich Marktexperte Achim Mautz die Zahlen einmal genauer an."Der Gewinn je Aktie lag mit 2.88 USD leicht über den Flüsterschätzungen. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr lediglich um 3.7% gestiegen. Zudem hat der Konzern seine Erwartungen für das zweite Quartal leicht nach unten revidiert. Alles in allem Zahlen, welche bei Anlegern wohl keine große Euphorie auslösen dürften. Der Trend bleibt vorerst neutral."Im nachbörslichen Handel sei die Aktie zeitweise um über 10% abgestürzt, habe sich dann aber im Laufe des Abends noch fangen können. Der zuletzt gehandelte Kurs habe dann wieder über der Marke von 333 USD gelegen. Zu den weiteren Aussichten erkläre Mautz: "Spannend wird es dann heute, wie der Markt im normalen Handel auf die Zahlen weiter reagieren wird. Ein Breakout über die Marke von 350 USD wäre natürlich super bullisch. Sollte es jedoch unter das Niveau von 325 USD gehen, könnte der Titel wieder zum Spielball der Bären werden. Ich gehe vorerst wieder zu einer neutralen Bewertung über und warte auf weitere Signale, welche wohl die kommenden Tage zu erwarten sind." (Analyse vom 19.04.2023)Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:299,10 EUR -1,81% (19.04.2023, 13:06)