- Der Zeitpunkt könnte jedoch mit einer Rezession zusammenfallen, wenn die Zinserhöhungen der Zentralbanken beginnen würden, sich voll auf die Volkswirtschaften und den Arbeitsmarkt auszuwirken.



- Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es in Lateinamerika nach der Einführung des bezahlten Account-Sharings mehr Einnahmen verzeichne, und auch in Kanada habe es einen Anstieg der Kundenzahlen verzeichnet.



- Netflix schätze auf der Grundlage von Nielsen-Daten, dass das Interesse am werbefinanzierten Dienst in nächster Zeit zurückgehen werde. Das Unternehmen gehe jedoch davon aus, dass die unterstützenden Einnahmen letztendlich steigen würden.



- Das Unternehmen schließe einen möglichen Streik der Autoren der Writers Guild of America nicht aus, der sich negativ auf die Produktion von Inhalten auswirken könnte.



Zusammenfassung



Die unsicheren makroökonomischen Aussichten und der Abonnentenrückgang im letzten Jahr hätten das Unternehmen veranlasst, sich mehr auf die Kontrolle der Ausgaben und des Nettogewinns als auf die Steigerung der Abonnements zu konzentrieren. Der Gewinn pro Aktie habe nur knapp die Prognosen übertroffen und einen starken Rückgang im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Das Unternehmen sei bestrebt, seine Gewinne und Einnahmen zu steigern, indem es gegen die gemeinsame Nutzung von Adwords und ein werbebasiertes Modell vorgehe. Im ersteren Fall ziehe sich der Prozess in die Länge, und das Werbegeschäft werde sich den Schätzungen zufolge wahrscheinlich verlangsamen. Das Abonnentenwachstum habe sich erheblich verlangsamt, und der nahende Sommer in Verbindung mit den möglichen verzögerten Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs könnte darauf hindeuten, dass es für das Unternehmen schwierig sein werde, in einem überraschend robusten Tempo zu wachsen - nicht zuletzt wegen des Wettbewerbs.



Netflix (NFLX.US) im D1-Chart: Ein RSI nahe der neutralen 50-Punkte-Marke signalisiere, dass die Aktien des Unternehmens bereit für einen Anstieg bei der Volatilität seien. Nach einem schwachen Quartalsbericht könnten die Bären in den Vordergrund treten. Wichtige Unterstützungen könnten die Widerstandslinie, die um 300 Dollar verlaufe, und der SMA200 bei 280 Dollar sein. Ein Rückgang unter diese Niveaus könnte eine stärkere und länger anhaltende Verschlechterung der Stimmung ankündigen. (Quelle: xStation5 von XTB)



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt.







Netflix hat gestern einen gemischten Finanzbericht für das erste Quartal vorgelegt, in dem der Umsatz niedriger als erwartet und der Gewinn etwas höher als prognostiziert war.

- Netflix habe im ersten Quartal 1,75 Millionen neue Abonnenten gewinnen können, was deutlich unter den Prognosen liege, und die Wachstumsrate sei gegenüber dem vierten Quartal um 77% gefallen.
- Das Unternehmen habe jedoch seine Finanzprognose für 2023 bekräftigt und den Umsatz im 2. Quartal auf 8,2 Mrd. Dollar geschätzt (3% Wachstum im Jahresvergleich).
- Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es das Problem eines endgültigen Vorgehens gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern ablehne, von dem ursprünglich erwartet worden sei, dass es seine Gewinne bereits im 2. Quartal des Jahres steigern würde.
- Als Grund habe Netflix Optimierungsmaßnahmen genannt, die sich laut Management-Kommentar letztlich sowohl auf das Geschäft als auch auf die technische Seite der durchgeführten Änderungen positiv auswirken würden.
- Das Unternehmen habe betont, dass die Konkurrenz durch andere Unterhaltungsplattformen weiterhin stark sei. Das Unternehmen sei dabei, das Geschäft mit dem DVD-Versand, mit dem es begonnen habe, zu beenden. Dessen Rentabilität sei in letzter Zeit drastisch gesunken.

Umsätze: 8,16 Mrd. Dollar gegenüber 8,18 Mrd. Dollar erwartet (7,87 Mrd. Dollar Q1 2022)
Abonnements: 232,5 Mio. und Wachstum von 1,75 Mio. vs. 2,3 Mio. erwartet und 7,66 Mio. zuvor (-77% im Quartalsvergleich)

Netflix habe einen Nettogewinn von 1,31 Mrd. Dollar vs. 1,65 Mrd. Dollar im 1. Quartal 2022 gemeldet. Die Einnahmen in Nordamerika seien im Jahresvergleich um 8% gestiegen, während sie in Europa, Afrika und dem Nahen Osten um 2% zurückgegangen seien, während sie in Asien leicht um 2% gestiegen seien.

Passwort-Sharing und Werbung in Schwierigkeiten?
- Für 2022 schätze das Unternehmen, dass 43% der Nutzer weltweit Konten gemeinsam nutzen würden (mehr als 100 Millionen Haushalte). Das Ende dieser Praxis könnte höhere Gewinne bedeuten, da die Möglichkeit bestehe, Personen gegen eine Gebühr zu Konten hinzuzufügen.
- Die Lösung sei erneut auf das zweite Quartal verschoben worden, sodass die Anleger die Auswirkungen bestenfalls im dritten Quartal sehen könnten.