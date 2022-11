Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Etwas mehr als ein Jahr sei es her, dass die Netflix-Aktie oberhalb von 700 Dollar ihr bisheriges Allzeithoch markiert habe. Anschließend sei sie bis Mitte Mai im Tief um rund 77 Prozent eingebrochen, ehe sie einen Teil der Verluste habe aufholen können. Nun stehe die Aktie unmittelbar vor einem seltenen bullishen Chartsignal, das neuen Schub geben könnte.Nach dem tiefen Sturz auf ein 5-Jahres-Tief habe der Kurs seit Mitte Mai wieder beachtliche 74 Prozent aufgeholt. Mit der Rückeroberung der 200-Tage-Linie sei dabei bereits vor gut zwei Wochen ein charttechnisches Kaufsignal generiert und mit Anschlussgewinnen bestätigt worden. Doch nun rücke die langfristige Trendlinie abermals in den Fokus der Anleger.Im Chart bahne sich aktuell nämlich ein sogenanntes "Golden Cross" an, bei dem die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 258,71 Dollar) die langfristige 200-Tage-Linie (aktuell bei 258,96 Dollar) von unten nach oben kreuze - ein bullishes Chartmuster, das häufig als Start eines längerfristigen Aufwärtstrends gedeutet werde.Der Blick in die Vergangenheit zeige, dass das "Golden Cross" bei dem Streaming-Riesen meist ein guter Trendwendeindikator gewesen sei - und folglich auch ein guter Einstiegszeitpunkt: Laut dem Finanzportal Marketwatch habe es diese Chartformation bei Netflix seit Anfang 2015 fünf Mal gegeben. Dabei sei der Kurs anschließend im Median binnen neun Monaten um 68,6 Prozent gestiegen."Der Aktionär" setze bereits seit Mitte Juni auf das Comeback der Netflix-Aktie. Anleger, die er Erstempfehlung in Ausgabe 27/22 gefolgt seien, könnten sich bereits über einen Buchgewinn von fast 65 Prozent freuen und würden die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger können das bevorstehende Chartsignal nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 22.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link