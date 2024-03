Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mike Tyson kehre in den Boxring zurück. Für einen Showkampf gegen den zum Boxstar gewordenen YouTuber Jake Paul feiere der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister ein Comeback. Dabei sei auch Netflix. Der Streaming-Riese werde das Mega-Event im Sommer live übertragen und baue damit sein Sportprogramm aus.Am 20. Juli solle der Kampf zwischen dem 57 Jahre alten Tyson und seinem 30 Jahre jüngeren Gegner Paul im AT&T Stadium in Dallas, Texas, stattfinden. 100.000 Zuschauer hätten dort Platz. Wer nicht vor Ort dabei sei, könne den Kampf bei Netflix sehen. Extra Gebühren verlange der Streamingdienst von seinen Abonnenten dafür nicht."Mike Tyson ist eine der größten Ikonen in der Geschichte des Boxens und Jake Paul ist einer der größten Disruptoren in der Geschichte des Boxens", habe sich Gabe Spitzer, bei Netflix Vice President, Nonfiction Sports, regelrecht euphorisch gezeigt. Nach Golf und Tennis werde der Showkampf das dritte Live-Sportereignis, das Abonnenten bei Netflix sehen könnten. Im Januar habe der Konzern auch die Rechte an Raw sowie an anderen Programmen von World Wrestling Entertainment erworben.Mit einem verbreiterten Sportangebot könnte Netflix neue Abonnenten anlocken und biete bestehenden Kunden noch mehr Auswahl. Das dürfte sich auszahlen. Die Aktie habe sich zuletzt ohnehin gut entwickelt. Der Konzern sei auf dem richtigen Weg. Neue Hochs sollten folgten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: