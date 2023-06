Börsenplätze Netflix-Aktie:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (15.06.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix auf höchstem Niveau seit Januar 2022 nach "Netflix Bites" Restauranteröffnung - AktiennewsDie Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) reagierten positiv auf die Nachricht von der Eröffnung des ersten Netflix Bites Restaurants in Los Angeles, so die Experten von XTB.Die Anleger sähen in den Lebensmitteldiensten eine neue Möglichkeit, die Marke und ihren Bekanntheitsgrad zu monetarisieren. Und potenziell eine ganz neue Einnahmequelle. Es werde erwartet, dass die Mahlzeiten des Restaurants an die beliebten Sendungen des Streaming-Dienstes anknüpfen und Fans anlocken würden, obwohl noch nicht klar sei, in welchem Umfang das Unternehmen das Food-Service-Geschäft ausbauen wolle.Infolge des Kampfes gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern in den USA habe Netflix einen höheren Anstieg der Abonnements als zu Beginn der Pandemie verzeichnet. Nach Angaben von Antenna habe die Plattform im Mai vier Rekordtage in Folge verzeichnet, was die Zahl der Kundenregistrierungen in den USA angehe, seit Netflix-Dienste in dieser Hinsicht gemessen würden (seit vier Jahren).Am 26. und 27. Mai seien 100.000 neue Konten auf der Plattform hinzugefügt worden. Es sei erwartet worden, dass Netflix in den folgenden Tagen einen Anstieg der Kundenzugänge um mehr als 100% im Vergleich zum Durchschnitt der beiden Vormonate verzeichnen würde.Die monatliche Gebühr für ein zusätzliches Mitglied, das nicht zum Haushalt gehöre, werde in den USA voraussichtlich 7,99 Dollar betragen, oder es werde ein neues Konto eingerichtet. Netflix werde die gemeinsame Nutzung von Passwörtern ab Anfang des Jahres auch in Kanada, Portugal und Spanien einschränken. Das Abonnentenwachstum im ersten Quartal (1,75 Millionen) habe die Wall Street enttäuscht, die einen Anstieg von mindestens 3 Millionen erwartet hätten.Es sei erwähnenswert, dass der Anstieg der Abonnements aufgrund der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern ein einmaliger Vorgang sein werde. Das Ergebnis der gesamten Netflix-Kampagne - obwohl es wahrscheinlich zu einem Rekordanstieg der Abonnements führen werde - werde sich möglicherweise nur schwer wiederholen lassen. Darüber hinaus sei unklar, ob der Trend zur gleichzeitigen Kündigung von Abonnements, über den das Unternehmen in seinen Ergebnissen für das erste Quartal berichtet habe, noch anhalte und in welchem Umfang. Im Falle einer Rezession, in der die Geldpolitik der Zentralbanken in letzter Zeit auf die Wirtschaft einwirke, könnte die Stimmung in Bezug auf Streaming wieder unter Druck geraten. Nichtsdestotrotz habe Netflix kürzlich seine Dominanz auf dem Markt für Streaming-Plattformen bekräftigt und die Gewinnerwartungen würden steigen. (News vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link