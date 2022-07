Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Streaming-Marktführer Netflix habe gestern seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentiert. Obwohl die Zahlen eher durchwachsen ausgefallen seien, habe es im Rahmen des Quartalsberichts vor allem zwei Highlights gegeben, die die Anlegerherzen höher hätten schlagen lassen. Die Aktie habe nachbörslich fast acht Prozent zugelegt.Zum einen hätten sich die Anleger erleichtert gezeigt, dass die Zahl der Nettoabflüsse bei den Nutzern nur 970.000 betragen habe und damit mehr als eine Million weniger als erwartet. Das sei insbesondere der Erfolgsserie "Stranger Things" zu verdanken und zeige, dass Netflix immer noch in der Lage sei, mithilfe seines hochwertigen Contents, Nutzer an die Plattform zu binden.Wie von Analysten erwartet, hätten sich die Nutzerzahlen vor allem in der Region Asien-Pazifik sehr positiv entwickelt. Hier habe sich der kalifornische Konzern über 1,1 Millionen neue Kunden freuen können. Ein großes Problem bleibe jedoch immer noch der wichtige Wirtschaftsraum UCAD (USA und Kanada). Hier habe Netflix 1,3 Millionen Nutzer verloren, was sich mit den Schätzungen der Wall-Street-Experten decke.Bei der Q3-Prognose sei Netflix mit 221,7 Millionen Nutzern sogar unter den erwarteten 222,4 Millionen Nutzern geblieben. Die Anleger hätten hier wohl trotzdem die Tatsache honoriert, dass der Konzern im dritten Quartal die Talsohle durchschritten haben dürfte und wieder von einem Nutzerzuwachs ausgehe.Diese Ankündigung sei bei den Anlegern besonders gut angekommen. Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion gehe davon aus, dass ein werbefinanziertes Abo Netflix pro Quartal bis zu 1,4 Milliarden Dollar an zusätzlichen Einnahmen einbringen könnte. Sollte Champions Schätzung zutreffen, würde Netflix allein durch das neue Abo-Angebot auf Jahressicht den Anteil seiner Umsätze um fast 20 Prozent erhöhen.Die Zahlen von Netflix hätten auch diesmal nicht besonders geglänzt. Allerdings seien die Erwartungen des Marktes an den Konzern im Vorfeld relativ niedrig gewesen. Daher überwiege bei den Anlegern derzeit die Erleichterung, dass Netflix wenigstens diese niedrigen Erwartungen habe schlagen können. Zudem sorgen die Pläne zum werbefinanzierten Abo für einen neuen Hoffnungsschimmer. Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 20.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link