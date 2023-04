- Lumley: Die Panne vom Sonntag, bei der es Netflix nicht gelungen sei, die Serie "Love is Blind" live zu streamen, könnte zu einem Exodus von Abonnenten führen und deute auf technische Probleme mit der neuen "Live-Streaming"-Initiative hin.



- Jefferies: In Anbetracht des frühen Stadiums des Werbegeschäfts und der bezahlten Adwords-Beteiligung würden Kommentare zu Nutzerentscheidungen oder neuen Werbeangeboten wichtiger sein als die Ergebnisse.



Der Optionsmarkt erwarte in nächster Zeit eine erhebliche Volatilität der Aktie des Unternehmens, was zum Teil auf den heutigen Ergebnisbericht zurückzuführen sei. Optionen würden derzeit eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg des Netflix-Aktienkurses einpreisen (der so genannte Call-Skew). Das Verhalten des Optionsmarktes allein entscheide natürlich nicht über den endgültigen Kursanstieg oder -rückgang.



Die Anleger würden positive Prognosen und weitere Beweise von Netflix erwarten, die die Dominanz in der Welt des Streaming bestätigen würden. Die Grundlage werde wahrscheinlich das Abonnentenwachstum sein. Die Aussicht auf eine schwächelnde Wirtschaft und zunehmenden Wettbewerb bedeute, dass das Unternehmen in den kommenden Quartalen eine "schwierige Aufgabe" haben könnte. Die relativ hohe Bewertung bedeute, dass die Latte, über die Netflix springen müsse, um Enttäuschungen zu vermeiden, immer höher gelegt werde. (Analyse vom 18.04.2023)



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.04.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Börsenschluss in den USA werde der Streaming-Riese Netflix seine Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Neben dem Bericht selbst würden die Anleger ihr Augenmerk auf die Abonnenten, die Werbeeinnahmen und die Bemühungen zur Beendigung der Passwortfreigabe auf der Plattform richten.Die Ergebnisse könnten auch als Indikator für die allgemeine Verbraucherstimmung und die Gesundheit anderer Streaming- und Unterhaltungsunternehmen wie Warner Bros Company ( ISIN US9344231041 WKN A3DJQZ ), Paramount ( ISIN US92556H2067 WKN A2PUZ3 ) und Disney ( ISIN US2546871060 WKN 855686 ) gesehen werden.Was sei von den Ergebnissen zu erwarten?Umsätze: 8,17 Mrd. Dollar (4% Wachstum im Jahresvergleich) gegenüber 7,87 Mrd. Dollar im 1. Quartal 2022 und 7,85 Mrd. Dollar im 4. Quartal 2022Gewinn pro Aktie (EPS): 2,86 Dollar (Rückgang um 20% im Jahresvergleich) gegenüber 3,53 Dollar im 1. Quartal und 0,12 Dollar im 4. Quartal 2022Anzahl der Abonnenten: Anstieg von 2,3 Millionen vs. Rückgang von 0,2 Millionen im 1. Quartal 2022 und Anstieg von 8,9 Millionen im 4. Quartal 2022- Der Markt frage sich, ob die neue Werbepolitik der Plattform zu einem möglichen Exodus einiger Abonnenten geführt habe - um den Preis höherer Gewinne für das Unternehmen. Die Anleger würden auch auf eine Ankündigung der Politik auf dem US-Markt warten.- Netflix habe im Jahr 2022 einen freien Cashflow von 1,6 Milliarden Dollar gehabt und schätze, dass dieser bis 2023 auf 3 Milliarden Dollar ansteigen werde. Analysten würden darauf achten, ob die Dynamik im 1. Quartal eine solch optimistische Prognose "verteidigen" werde.Analystenmeinungen:- The Bridge Group: 40 Millionen Werbeplattform-Abonnenten bis Ende 2023 unrealistisch angesichts des hohen Wettbewerbs und der Unsicherheit der Abonnenten.- Wells Fargo: Das Thema Nummer Eins dürfte der Kampf gegen das Account-Sharing in den USA sein, eine offizielle Ankündigung stehe noch aus. Analysten würden erwarten, dass das Unternehmen eine abschließende positive Stellungnahme zur Ausweitung der "Regulierung" in den USA abgeben werde.