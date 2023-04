Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

304,60 EUR +0,07% (18.04.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

333,70 USD +0,29% (18.04.2023, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Netflix habe nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Beim Gewinn je Aktie habe das Unternehmen die Erwartungen leicht übertreffen können. Der Umsatz habe leicht unter den Prognosen gelegen. Beim Kundenwachstum habe Netflix enttäuscht. Die Aktie sei zunächst deutlich unter Druck gekommen, habe sich zuletzt aber erholen können.Der Streaming-Riese sei verhalten ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal habe der Online-Videodienst die Kundenzahlen um 1,75 Millionen auf 232,5 Millionen Nutzerkonten gesteigert, wie er am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Experten hätten mit einem deutlich stärkeren Zuwachs gerechnet. Auch der Ausblick auf das laufende Vierteljahr sei durchwachsen ausgefallen. Anleger hätten die Aktie nachbörslich zunächst um neun Prozent fallen lassen. Der Kurs habe sich aber rasch wieder erholt. Mittlerweile notiere die Aktie nur noch 0,7 Prozent im Minus.Den Umsatz habe Netflix in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um knapp vier Prozent auf 8,16 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hätten hier mit 8,17 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn sei dennoch um rund 18 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar gesunken. Der Gewinn je Aktie habe sich auf 2,88 Euro belaufen. Erwartet worden seien im Vorfeld 2,86 Dollar je Aktie.Außerdem habe Netflix am Dienstag bekannt gegeben, seinen DVD-Verleih nach rund 25 Jahren einzustellen. Der Versand per Post sei das ursprüngliche Geschäftsmodell des 1997 gegründeten Unternehmens gewesen. Im Streaming-Zeitalter habe es aber ohnehin kaum noch eine Rolle gespielt. Netflix habe das Aus mit der geringen Nutzung des Services begründet.Gewinne laufen lassen, aber Position mit einem Stopp bei 250,00 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 18.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link