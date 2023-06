Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem entschiedenen Vorgehen gegen das Teilen von Zugangsdaten scheine Netflix den erhofften Volltreffer gelandet zu haben. So sei die Zahl der US-Neuabonnenten in den Tagen nach dem Schritt noch stärker angestiegen als während des Corona-Booms im Frühjahr 2020. Die Aktie des Streaming-Giganten lege am Freitag weiter zu.Wie der Datendienstleister Antenna ermittelt habe, sei die Zahl der Neuanmeldungen in den USA in den ersten sechs Tagen nach dem Schritt massiv angestiegen. Im Schnitt hätten sich pro Tag 73.000 Neukunden registriert, was ein Plus von 102 Prozent zum Durchschnitt der vorherigen 60 Tage bedeute. Alleine am 26. und 27. Mai, also den beiden Tagen nach dem Ende des Passwort-Sharings, habe Netflix laut Antenna jeweils fast 100.000 Abonnenten dazu gewonnen.Zwar habe der Datendienstleister auch eine erhöhte Abmeldequote registriert, jedoch übersteige die Zahl der Neukunden diese deutlich. Das Verhältnis von Sign-ups zu Kündigungen seit dem 23. Mai liege bei plus 25,6 Prozent.Netflix habe in der Vergangenheit wiederholt auf die hohe Zahl von Schwarz-Streamern hingewiesen, sei jedoch lange davor zurückgeschreckt gewesen, dies technisch zu unterbinden. Laut Unternehmensangaben hätten weltweit mehr als 100 Millionen Menschen den Service genutzt, ohne dafür zu bezahlen.Die Praxis der Passwort-Sharings zu unterbinden, sei der richtige Schritt gewesen und zahle sich bereits in den ersten Tagen aus. Zwar dürfte der Boom in absehbarer Zeit nachlassen, "Der Aktionär" sei jedoch weiterhin von den positiven Aussichten für das Unternehmen überzeugt.Investierte Anleger bleiben bei Netflix an Bord, so Benjamin Heimlich "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link