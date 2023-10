Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (27.10.2023/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Initiative von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) zum Verbot von Account Sharing wurde bei der Einführung heiß diskutiert und vor allem auch stark kritisiert, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen würden allerdings ein sehr positives Bild zeichnen, was auch von den Anlegern mit einer Kurssteigerung belohnt worden sei. Gerade im Bereich der Neukundenakquisition habe Netflix deutlich zulegen können.Das sogenannte Account Sharing, also die Weitergabe der Zugangsdaten an Freunde, sei zwar eigentlich von Beginn an nicht erlaubt gewesen. Dennoch habe Netflix dieses Vorgehen, welches im Besonderen bei jungen Nutzern sehr populär gewesen sei, in der Vergangenheit toleriert. Frühere Hochrechnungen von Netflix seien auf rund 100 Millionen Personen gekommen, die die Zugangsdaten aus einem anderen Haushalt verwendet hätten.Im Sommer dieses Jahres sei der Streamingdienst gestartet, aktiv gegen dieses Nutzerverhalten gegenzusteuern. Nutzer würden seither eine entsprechende Benachrichtigung erhalten und der Besitzer des Accounts werde aufgefordert, zusätzliche Nutzer für eine Monatsgebühr von 4,99 Euro hinzufügen. Alternativ könnten sich die Nutzer einen eigenen Account anlegen. Durch dieses Vorgehen habe Netflix im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seinen Umsatz um 7,8 Prozent steigern können.Vor weniger als einem Jahr habe Netflix sein günstigstes Abo-Modell veröffentlicht, bei welchem der Nutzer weniger für sein Abonnement zahle, dafür aber Werbung zu sehen bekomme. Netflix setze auf diesen Bereich einen großen Fokus, da immer weniger Personen das klassische Fernsehen nutzen würden, sondern zu Streaming Anbietern wie Netflix wechseln würden. Folglich würden sich auch die Werbetreibenden immer mehr von dem klassischen Fernsehen abwenden. Hierbei stelle Netflix eine gute Alternative dar, denn so könne noch spezifischer nach Zielgruppen selektiert werden. Bei diesem Abo-Modell habe sich Netflix im Vergleich zum Vorquartal um knapp 70 Prozent steigern können.Durch die große Marktmacht von Netflix könne es sich das Unternehmen auch leisten, die Preise zu erhöhen. Beispielsweise werde der Preis des Basic- und des Premium-Abos zeitnah erhöht. So habe auch das Vorgehen gegen das Account Sharing nicht wie erwartet zu einer Kündigungswelle geführt, stattdessen habe es ein großes Wachstum an neuen Nutzern gegeben. Zudem habe sich auch der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 7 Prozent erhöht. Der Jahresüberschuss habe sich sogar um knapp 20 Prozent erhöht.Mittlerweile produziere Netflix in über 50 Ländern und Sprachen Formate, um die regionale Marktmacht auszubauen. Jedoch fänden viele regionale Serien und Filme auch im Rest der Welt Anklang, so zum Beispiel "Squid Game" aus Korea oder "Lupin" aus Frankreich. Mit neuem exklusivem Content bindet Netflix Kunden an sich und animiert potenzielle Neukunden zum Abschluss eines Abos, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 26.10.2023)