Jüngsten Medienberichten zufolge habe das Unternehmen außerdem Verträge mit Werbekunden gekündigt, nachdem es nicht genügend Zuschauer habe gewinnen können, was auf einen schleppenden Start des neuen Abonnementmodells hindeute.



Bereits während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2023 habe Finanzvorstand Spencer Neumann darauf hingewiesen, dass das Unternehmen trotz der langsamen Erholung nicht so schnell wachse, wie es das Management gerne hätte. Laut Goldman Sachs könnte eine globale Rezession das Geschäft von Netflix in Schwierigkeiten bringen und das Unternehmen zwingen, seine Margen zu senken. Dennoch gehe die Wall Street davon aus, dass Netflix bis 2023 14 Millionen zahlende Abonnenten hinzugewinnen und den Umsatz steigern werde.



Netflix im D1-Chart. Ein Blick auf die Aktie zeige, dass das Unternehmen einen Großteil seiner Verluste im Jahr 2022 wieder habe wettmachen können und schließlich etwa 50% seiner Bewertung verloren habe. Der Kurs befinde sich zwischen dem 23,6%- und 38,2%-Retracement der im Herbst 2020 eingeleiteten Abwärtswelle, sodass die Niveaus von 290 und 370 Dollar möglicherweise den Bereich einer positiven oder negativen Marktreaktion bestimmen könnten. Der SMA100 und SMA200 hätten sich Mitte Dezember gekreuzt, was die Bullen unterstützen könnte.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

297,90 EUR -1,50% (19.01.2023, 13:07)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

326,33 USD +0,03% (18.01.2023)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.01.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix: Wird der Konzern die schwächere Stimmung an der Wall Street verstärken? - AktiennewsNetflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) wird heute, nach der Sitzung an der Wall Street, seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 vorlegen, so die Experten von XTB.Gute Ergebnisse könnten die Stimmung unter den Anlegern verbessern. Bisher hätten die Ergebnisse der US-Unternehmen den Bullen keinen Grund zum Jubeln gegeben. Hier seien die Prognosen:- Umsatz: 7,79 Milliarden Dollar (+1,5% im Jahresvergleich) laut Refinitiv- Gewinn pro Aktie (EPS): 0,57 Dollar (-58% im Jahresvergleich und 82% im Monatsvergleich) laut Refinitiv- Betriebsgewinn: 362,4 Millionen (-43% im Jahresvergleich) laut Bloomberg- Anzahl der Abonnenten: 230,25 Millionen (+4,5 Millionen im Quartalsvergleich) laut Netflix, BloombergDie Erwartungen der Analysten seien höher als die von Netflix selbst, das in der letzten Prognose 7,78 Milliarden Dollar Umsatz und 0,36 Dollar Gewinn pro Aktie erwartet habe. Die Zahl der neuen Abonnenten könnte für die Reaktion der Märkte von Bedeutung sein. Die starke Performance von Netflix im vorangegangenen Quartal würde das Vertrauen in eine Beschleunigung des Wachstums stärken, während eine Verlangsamung möglicherweise die Befürchtung schüre, dass der Aufschwung an der Wall Street nur vorübergehend gewesen sei.Das Unternehmen habe im dritten Quartal ein Wachstum von 4,5 Millionen Abonnenten für das letzte Quartal prognostiziert, sodass ein Rückgang unter diesen Wert die Netflix-Aktie belasten könnte. Im vorangegangenen Quartal habe das Unternehmen positiv mit einem Zuwachs von 2,4 Millionen Abonnenten gegenüber den Prognosen von 1 Million überrascht, obwohl es in der ersten Hälfte des Jahres 2022 einen Abfluss von Abonnenten gemeldet habe. Im Rekordquartal 2021 habe Netflix 8,2 Millionen neue Abonnenten gewinnen können.Wachstumskatalysatoren:Netflix selbst habe in den letzten Monaten mit seinen vorsichtigen Prognosen wenig optimistische Zeichen gesetzt - so auch im zweiten Quartal, als es ein überraschend niedriges Abonnentenwachstum prognostiziert habe, vielleicht in der Hoffnung auf eine euphorische Reaktion der Märkte, die es schließlich auch erreicht habe.Da das Unternehmen mehr als 60% seiner Einnahmen außerhalb der USA generiere, würden die Ergebnisse durch den schwächeren Dollar positiv beeinflusst, der Netflix im dritten Quartal 2023 noch belastet habe. Bloomberg Intelligence weise darauf hin, dass die Filme Wednesday und Glass Onion (laut CNET ein Blockbuster) dem Unternehmen helfen könnten, den Markt zu überraschen.Rezession immer noch eine Bedrohung:Weniger optimistische Analysten würden auf sinkende App-Downloads und geringere Zuschauerzahlen verweisen. Makrodaten würden zeigen, dass die Stimmung der Verbraucher Ende letzten Jahres schwächer gewesen sei, sodass es ungewiss bleibe, ob das neue, billigere Modell mit Werbung einen Anstieg der Abonnentenzahlen bewirkt habe.