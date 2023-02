Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (07.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktueelen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Management von Netflix habe im Rahmen des Earnings-Calls bereits gewarnt, dass die Abschaffung der gemeinsamen Passwort-Nutzung nicht überall auf Zustimmung stoßen würde. Eine Umfrage des Analysehauses Jefferies zeige nun, welche Auswirkung die neue Passwort-Richtlinie haben dürfte.Bereits vor einer Woche habe Netflix im "Help Center" einen Beitrag veröffentlicht, der Abonnenten mit den neuen Maßnahmen vertraut mache. Wer außerhalb der eigenen vier Wände und der dort verifizierten Geräte streamen wolle, müsse künftig einen dem Account-Inhaber zugesendeten Code eingeben.Das stinke den rund 100 Millionen Haushalten, die laut Netflix-Schätzungen den Dienst nutzen würden, ohne dafür zu bezahlen. Eine Umfrage von Jefferies unter 380 Fremd-Passwort-Nutzer zeige, wie diese Haushalte auf die neue Passwort-Richtlinie reagieren könnten: Ganze 62 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass sie Netflix dann aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr nutzen würden. 25 Prozent hätten angegeben, sich den Dienst nicht leisten zu können. 31 Prozent würden die Inhalte nicht gut genug finden, um dafür zu bezahlen. 35 Prozent würden Netflix durch einen anderen Streaming-Dienst ersetzen wollen.Auf den ersten Blick seien das erschreckende Ergebnisse. Aber sie seien deutlich besser als die Jefferies-Analysten in ihren Schätzungen prognostiziert hätten. Denn sie seien von 21 Prozent an Fremd-Passwort-Nutzer ausgegangen, die nach den Änderungen für Netflix zahlen würden - und eben nicht von 38 Prozent.Anleger sollten daher die Gewinne beim Streaming-Papier weiter laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link