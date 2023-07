Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon, Netflix.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bis zu den Netflix-Zahlen seien es nur noch wenige Stunden - so stark, wie die Aktie zuletzt gestiegen sei, würden etliche Anleger gerade auf heißen Kohlen sitzen. Könne Netflix die hohen Erwartungen erfüllen? "Aktionär"-Leser würden sich noch eine Frage stellen: Wie sollten sie bei der laufenden Trading-Empfehlung handeln?Seit den Zahlen zu Q1 liege die Netflix 35 Prozent im Plus. Die Performance seit Jahresbeginn: +50 Prozent. Am Dienstag sei der Titel mit einem Plus von sechs Prozent aus dem Handel gegangen, nachdem Jefferies das Kursziel von 440 auf 520 Dollar angehoben habe.Der Grund: Jefferies-Analyst Andrew Uerkwitz erwarte ein starkes zweites Quartal. Das Wachstum bei Netflix werde länger als erwartet anhalten, was daran liege, dass der Streaming-Anbieter bisherige Account-Trittbrettfahrer in zahlende Abonnenten umwandle.Uerkwitz sei einer von vielen Optimisten. Im Schnitt erwarte die Wall Street für Q2 einen Umsatz von 8,7 Milliarden Dollar, einen Gewinn je Aktie von 3,23 Dollar und 5,1 Millionen neue Kunden.Deswegen sei es keine schlechte Idee, beim Turbo-Call von JPMorgan (WKN: JL0WK9) einen Teil der Gewinne (aktuell notiert der Schein mit 25 Prozent im Plus) mitzunehmen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: