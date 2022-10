Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.10.2022/ac/a/n)







Der Streaming-Gigant Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) wird vor der Eröffnung der US-Sitzung die Finanzergebnisse für das dritte Quartal vorlegen, so die Experten von XTB.Die Wall Street könnte sehr empfindlich darauf reagieren, da die schwachen Berichte des Unternehmens in der Vergangenheit eine insgesamt schwächere Berichtssaison und einen Ausverkauf der Indizes vorhergesagt hätten. Das Unternehmen beabsichtige, in diesem Quartal einen Dienst mit plattforminternen Anzeigen einzuführen. Die Aktie lege vorbörslich um 1,5% zu und eine positive Überraschung dürfte den Markt antreiben: Voraussichtliche Zahl der Abonnenten: + 1 Million, voraussichtlicher Umsatz: 7,84 Mrd. USD (+4,84% im Jahresvergleich), prognostizierter Gewinn pro Aktie (EPS): 2,13 USD.Die Erwartungen der Wall Street scheinen angesichts der beiden schwachen Vorquartale von Netflix recht hoch, so die Experten von XTB. Analysten würden davon ausgehen, dass Netflix im dritten Quartal beweisen werde, dass die beiden vorangegangenen Quartale lediglich "Betriebsunfälle" auf dem Weg zum Wachstum gewesen seien, obwohl einige Investoren, darunter Bill Ackman, erklärt hätten, sie hätten den Glauben an das Geschäftsmodell des Unternehmens verloren, nachdem schwächere Berichte den Aktienkurs hätten abstürzen lassen. Darüber hinaus könnte das vierte Quartal, das bereits begonnen habe, das Interesse an Netflix aufgrund der Herbst- und Wintersaison, in der viele Menschen ihre Freizeit und Abende zu Hause verbringen würden, steigern.Das Unternehmen habe seit Anfang des Jahres einige wichtige Schritte unternommen, u.a. sei es gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern vorgegangen und habe die Preise für Abonnements erhöht, während es sich gleichzeitig auf das Segment der mobilen Spiele und Serien konzentriere. Analysten seien sich einig, dass dieses Quartal die Verluste von 1 Million Abonnements aus der ersten Jahreshälfte ausgleichen werde. Ein weiterer wichtiger Schritt sei die vorzeitige Veröffentlichung eines günstigeren Tarifs, der auch Werbung beinhalte: "Als der am besten skalierbare Anbieter in der Branche erwarten wir, dass Netflix eine starke Nachfrage von Werbetreibenden erfährt, die die Reichweite und die jüngere Demografie des Dienstes nutzen wollen", würden die Analysten von Swiss UBS Equities betonen.Das erste preisgünstigere Abonnement solle bereits im November starten und 6,99 Dollar pro Monat kosten; zuvor habe Netflix angekündigt, dass es erst Anfang 2023 starten würde, und das Unternehmen erhoffe sich wahrscheinlich eine Verbesserung der Margen durch Werbeeinnahmen.Durch die Bereitstellung von Werbung auf der Plattform könnte Netflix als größter Streaming-Dienst wieder einmal "der Konkurrenz davonlaufen". MoffettNathanson prognostiziere, dass der Streaming-Riese bereits 2025 einen Nettogewinn von 1,7 Milliarden Dollar aus der Werbung auf dem kanadischen und dem US-amerikanischen Markt und weitere 1 Milliarde Dollar aus dem weltweiten Geschäft erzielen werde. (News vom 18.10.2022)