Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

383,65 EUR -0,69% (22.06.2023, 12:55)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

424,45 USD -2,36% (21.06.2023)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (22.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für große Übernahmen sei der Branchenprimus im Streaming-Geschäft nicht bekannt zumindest bis jetzt. Gehe es nämlich nach einem Bericht des gut informierten Wirtschaftsmagazins Business Insider zeige Netflix wachsendes Interesse an Zukäufen - und die könnten es in sich haben.Im Vergleich zu Tech-Giganten wie Alphabet (YouTube), Meta Platforms (Instagram) oder Microsoft (Activision) sei Netflix, wenn es um spektakuläre Übernahmen gehe, ein Leisetreter. Bisher habe sich der Streaming-Anbieter nur durch kleinere, oft unter dem Radar des Marktes fliegende Zukäufe verstärkt.So habe man etwa im Rahmen des 2021 bekannt gegebenen Launch einer eigenen Mobile-Games-Sparte vier kleinere Gaming-Studios gekauft. Für die wachsende Zahl an Inhouse-Produktionen habe man bei vier Film- und Serienproduktionsfirmen zugeschlagen. Mit einem geschätzten Transaktionsvolumen von vergleichsweise bescheidenen 500 Mio. Dollar sei die Übernahme der Produktionsfirma des britischen Schriftstellers Roald Dahl eine der bislang größten gewesen.Das allerdings könnte sich schon bald ändern, denn Netflix solle an der Kinofilmsparte von Paramount Global interessiert (gewesen) sein. Das Big-Five-Studio habe mit Top Gun: Maverick einen der im vergangenen Jahr kommerziell erfolgreichsten Filme (weltweites Einspielergebnis: 1,5 Mrd. Dollar) produziert. Gegen einen Verkauf solle sich aber insbesondere Miteigentümerin Shari Redstone ausgesprochen haben, die maßgeblich die erneute Zusammenführung der zeitweise getrennten Konzerne CBS und Viacom forciert habe, und kaum bereit sein dürfte, mit der Kinosparte einen großen Teil des Kerngeschäftes zu verkaufen.Ehe Amazon für 8,5 Mrd. Dollar beim Major-Studio MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) zugeschlagen habe, solle auch Netflix eine Übernahme geprüft haben. Wenn der Streaming-Anbieter selbst einen Deal dieser Größe geplant haben könnte, dürfe für die Zukunft fast sicher mit einer größeren Übernahme gerechnet werden. Offen scheine nur die Frage wann.Einigkeit über eine mögliche Vereinbarung scheine bei Warner Bros. Discovery aber noch nicht zu herrschen: Das nach dem Spin-Off von AT&T hochverschuldete Unternehmen sei einerseits auf frische Finanzmittel dringend angewiesen, andererseits möchte man natürlich auch der hauseigenen Streaming-Plattform nicht das Wasser abgraben.Netflix sei seit Juli letzten Jahres laufende Empfehlung von "Der Aktionär" (+135 Prozent). Die Übernahmeüberlegungen sowie die Gespräche mit Warner Bros. Discovery würden zeigen, dass Netflix auch über werbefinanzierte Abonnements und ein Sharing-Verbot hinaus an seiner Kostenstruktur arbeite und den Fokus hierbei ganz klar auf Profitabilität gelegt habe. Investoren sollte das gefallen.Das aktuelle Kursziel liege bei 500 Dollar (450 Euro), Stopps sollten auf etwa 340 Dollar (300 Euro) nachgezogen werden.Angesichts der kurzfristig drohenden Top-Gefahr warten noch nicht investierte Anleger entweder ein prozyklisches Kaufsignal oder einen Pullback ab, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2023)