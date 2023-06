Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (14.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Verbot des Passwort-Sharing sei Netflix einen wichtigen Schritt gegangen, der sich nach ersten Daten auszahle. Die Aktie sei zuletzt bereits deutlich angesprungen, einige Analysten hätten ihre Kursziele angehoben. Am Mittwoch würden nun Barclays und Wolfe Research nachziehen und ebenfalls die Entwicklung beim Streaming-Anbieter loben.Wolfe habe die Möglichkeiten durch die neue Strategie gelobt und das Kursziel deutlich von 388 auf 485 Dollar angehoben, die Einstufung laute weiter "outperform". Dies sei eine einmalige Chance für Netflix den ARPU (durchschnittlicher Umsatz pro Kunde) zu steigern und neue Abonnenten zu monetarisieren - und das bei steigenden Margen.Etwas skeptischer bleibe Barclays. Netflix sei für den Streaming-Trend zwar am besten positioniert, so Analyst Kannan Venkateshwar. Der Aktienkurs berücksichtige aber die kurzfristigen Chancen auf Verbesserung bereits. Deshalb laute das Votum weiterhin lediglich "equal-weight". Allerdings habe auch Venkateshwar das Kursziel um satte 50 Prozent auf 375 Dollar angehoben."Der Aktionär" habe bereits in Aussicht gestellt, dass weitere Analysten ihre Kursziele anpassen würden. Das könnte die Aktie auch in den kommenden Tagen weiter antreiben. Denn klar sei: Trotz der jüngsten Rally dürften die Chancen durch die aktuellen Entwicklungen rund um Werbe-Abo sowie Sharing-Verbot noch nicht angemessen berücksichtigt sein.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link