Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Netflix-Aktie habe zuletzt deutliche Verluste verkraften müssen. Der Grund: Laut einem Bericht von Digiday habe der Streaming-Dienst die im Rahmen seiner Werbedeals festgelegten Zuschauerreichweiten nicht erreicht und deshalb einigen Werbekunden Rückerstattungen ermöglicht. Hätten Anleger zu viel Hoffnungen in das Werbe-Abo gesetzt?Netflix setze im Rahmen seines Werbe-Abonnements auf einen sogenannten "Pay on delivery"-Ansatz, bei dem Werbekunden nur für die Zuschauer bezahlen würden, die auch tatsächlich erreicht würden. Laut dem Digiday-Bericht habe der Streaming-Dienst jedoch nicht die zuvor angedachten Reichweiten erzielt. In einigen Fällen sollten nur etwa 80 Prozent der anvisierten Zuschauer die Werbespots gesehen haben.Der Bericht sei ein Hinweis darauf, dass das Netflix-Management die Nachfrage eines werbeunterstützten Streaming-Angebotes zu optimistisch eingeschätzt habe. Auf der anderen Seite müsse man zugutehalten, dass das Werbeabo noch in den Kinderschuhen stecke und Netflix beim Launch mächtig auf die Tube gedrückt habe.Auch Netflix-Bär Matthew Harrigan vom Analysehaus Benchmark schreibe, dass sich das Management sowohl bei der Preisgestaltung als auch bei der Reichweitenprognose überschätzt habe. Es sei jedoch zu früh um das Werbe-Abo jetzt schon abzuschreiben. Gleichzeitig sei es laut dem Analysten aber auch zu früh, um abzuschätzen, ob Netflix mit dem Angebot nicht doch nur die eigenen Premium-Abonnenten kannibalisiere.Die Analysten von Oppenheimer würden diesbezüglich auf Daten der Analytics-Firma Antenna verweisen: Das neue Angebot sei für neun Prozent der im November neu hinzugestoßenen Abonnenten verantwortlich, 57 Prozent davon wären ehemalige Abonnenten gewesen, die mit dem günstigeren Angebot wieder angelockt worden seien.Es bleibe spannend, wie sich das Werbe-Abonnement auf die Umsatz- und Nutzerentwicklung auswirke. Eine abschließende Beurteilung dürfte erst im Laufe des kommenden Geschäftsjahres möglich sein - und auch nur, wenn die Werbetreibenden nicht von einer Rezession verscheucht würden."Der Aktionär" bleibe von einem Erfolg überzeugt. Mit einem Kursanstieg von 69 Prozent in den vergangenen sechs Monaten hätten die Anleger aber schon reichlich Vorschusslorbeeren verteilt. Weitere negative Berichte zum Werbe-Abonnement könnten diese optimistische Grundstimmung empfindlich stören.Wer seit der Juni-Empfehlung bei der Netflix-Aktie dabei ist, sollte daher in einem schwachen Gesamtmarkt über kleine Gewinnmitnahmen nachdenken, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: