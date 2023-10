Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Talfahrt der Netflix-Aktie setze sich auch am letzten Handelstag der Woche fort. Zuletzt hätten die Papiere des Streaming-Dienstes rund zwei Prozent im Minus notiert, nachdem zwei Analysehäuser sich negativ zum Passwort-Sharing-Verbot und dem Werbe-Abo geäußert hätten.Das Analysehaus Wolfe Research habe die Netflix-Aktien von "outperform" auf "peer perform" herabgestuft und sein Kursziel von ehemals 500 Dollar ersatzlos gestrichen. Zwar dürfte laut dem Wolfe-Analyst Peter Supino der Streaming-Dienst langfristig weiterhin an Marktanteilen hinzugewinnen und auch sein Werbegeschäft ausbauen, die Wachstumsaussichten für 2024 und 2025 seien allerdings bedenklich.Zudem sei seine frühere Kaufempfehlung auch auf der Annahme erfolgt, dass Netflix als Vorbild dienen könnte, wie sich Streaming-Dienste von reinen Wachstumsplayern hin zu effizienten Unternehmen entwickeln würden, so Supino. Allerdings habe das Management jüngst ein eher schwächeres Margenwachstum signalisiert.Supino sei nicht der einzige gewesen, der sich am Freitag verhalten zu Netflix geäußert habe, sondern auch seine Kollegen von Rosenblatt. Sie hätten sich von den Ergebnissen des Passwort-Sharing-Verbotes enttäuscht gezeigt. Denn laut einer zuvor durchgeführten Umfrage hätten mindestens 40 Prozent der Nutzer, die sich ihr Konto geteilt hätten, zu zahlenden Nutzern werden sollen. Doch das habe sich in den Ergebnissen des zweiten Quartals nicht widergespiegelt, so Rosenblatt.Das Sentiment bleibe eingetrübt und Netflix im Abwärtstrend gefangen. Zudem seien einige charttechnische Verkaufssignale generiert worden. Vor den Zahlen am 18. Oktober sollten die Anleger jedoch nicht abspringen. Beim Stopp von 306 Euro werden allerdings Gewinne mitgenommen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 13.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.