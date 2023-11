NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

434,74 USD +0,55% (06.11.2023, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (07.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Netflix-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) charttechnisch unter die Lupe.Regelmäßige Leser des "HSBC Daily Trading" würden wissen, dass die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt Gaps ein besonderes Augenmerk schenken würden. Ein Titel, welcher in besonderer Weise zu Kurslücken neige, sei die Netflix-Aktie.So habe der Technologietitel zuletzt mit einem Aufwärtsgap bei 354,79/392,26 USD die 200-Tages-Linie (akt. bei 380,25 USD) zurückerobern können. Doch das seien nicht die einzigen charttechnischen Ausrufezeichen gewesen, denn mit dem Ausbruch aus der Korrekturflagge der letzten Monate sei jüngst ein weiteres konstruktives Signal gelungen. Rein rechnerisch halte die beschriebene Konsolidierungsformation ein Anschlusspotenzial von 200 USD bereit, was in der Konsequenz zu einem Kursziel von rund 545 USD führe. Begleitet werde der beschriebene Ausbruch durch eine hohe Relative Stärke sowie ein bestehendes MACD-Kaufsignal, was das Risiko eines Fehlausbruchs deutlich reduziere.Das Ausschöpfen des diskutierten Kurspotenzials wäre gleichbedeutend mit einem neuen Jahreshoch oberhalb der Marke von 485,00 USD und dem Schließen einer weiteren Kurslücke vom Januar 2022 (obere Gapkante bei 506,93 USD). Als Stopp-Loss bietet sich - je nach Risikoneigung - entweder die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 410,38 USD) oder aber der o.g. Durchschnitt der letzten 200 Tage an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.11.2023)Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:404,05 EUR -0,39% (07.11.2023, 09:01)