Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (27.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktie von Netflix sei es gelungen, sich in der laufenden Handelswoche der Schwäche des breiten Technologiesektors zu entziehen. Hier würden die starken Q3-Zahlen aus der Vorwoche nachwirken. Ein Problem belaste den Streaming-Konzern aber nach wie vor - der noch immer andauernde Streik der Schauspielergewerkschaft.Mit den Drehbuchautoren der "Writers Guild of America" habe sich die "Alliance of Motion Picture and Television Producers", zu der auch Netflix gehöre, bereits geeinigt. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA streike allerdings seit Juli unverändert weiter.Vor zwei Wochen seien hier sogar die Verhandlungen abgebrochen worden. "Wir haben in den letzten Wochen viele Stunden mit SAG-AFTRA verbracht, und wir waren eigentlich sehr optimistisch, dass wir Fortschritte machen würden", so Ted Sarandos, der Co-CEO von Netflix im Earnings-Call. "Aber dann, an unserer letzten gemeinsamen Sitzung präsentierte die Gewerkschaft eine neue Forderung, die zu allem Überfluss auch noch eine Abgabe pro Abonnent vorsieht unabhängig von der Einschaltquote oder dem Erfolg."Die Folgen des andauernden Streiks lägen für Netflix auf der Hand: Es werde weniger Content produziert und das könnte Auswirkungen auf den Zuwachs der Abonnenten haben. Sarandos wolle daher den Streik schnellstmöglich auflösen. Er habe zudem angekündigt, dass die Investitionen in neue Inhalte, welche sich 2023 auf nur 13 Milliarden Dollar belaufen dürften, dann schnell wieder hochgefahren werden sollten. Das Ziel für 2024 liege bei rund 17 Milliarden Dollar.Die jüngsten Kommentare seitens der Schauspielergewerkschaft in Richtung ihrer Mitglieder seien daher positiv zu werden. "Wir sind bereit, willens und in der Lage, uns sofort an einen Tisch zu setzen, um eine Einigung zu erzielen, die eures Opfers würdig ist", so die SAG-AFTRA am Dienstag in einem Blogpost.Anleger lassen die Gewinne bei Netflix laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.