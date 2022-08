Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (23.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix sei der große Schreck des Kabel-TVs gewesen. Doch inzwischen schlage das Imperium zurück - Disney, Comcast, Paramount und Warner Bros. Discovery würden voll aufs Streaming setzen. An seinem 25. Geburtstag am 29. August stehe der Streaming-Marktführer unter Druck wie selten zuvor. Darum setze Netflix auf neue Strategien und breche mit seinen Traditionen.So wolle Netflix im kommenden Jahr damit beginnen, strikter gegen Kunden vorzugehen, die ihre Login-Daten mit anderen teilen würden. Das Unternehmen gehe davon aus, dass über die zuletzt knapp 221 Millionen regulären Abonnenten hinaus noch mehr als 100 Millionen Haushalte den Streaming-Dienst unbefugt mitnutzen würden.Aber würden sich die Trittbrettfahrer so einfach in zahlende Kunden verwandeln lassen? "Netflix muss vorsichtig vorgehen, um Nutzer nicht zu vergraulen", meine Simon Baker von der Société Générale. Jüngste Umfragen deuteten auf eine relativ hohe Abwanderungsbereitschaft hin. Der Negativ-Trend, den der Konzern insbesondere auf dem Heimatmarkt zu spüren bekomme, könnte damit anhalten.Nachdem der Streaming-Boom zu Beginn der Pandemie noch für einen Abonnentenansturm gesorgt habe, habe Netflix im ersten Halbjahr 2022 mehr als eine Million Kunden verloren. Besonders im angesichts zahlreicher Konkurrenzangebote zunehmend übersättigten Heimatmarkt Nordamerika hätten sich zuletzt viele Nutzer ausgeklinkt. Und ausgerechnet jetzt komme auch noch die Konkurrenz in Fahrt.Der vor weniger als drei Jahren als Netflix-Jäger gestartete Rivale Disney+ habe in den drei Monaten bis Ende Juni - nicht zuletzt dank der "Star Wars"-Serie "Obi-Wan Kenobi" - rund 14,4 Millionen Abos hinzugewonnen und liege nun schon bei gut 152 Millionen Nutzerkonten. Allerdings habe Disney in den vergangenen Jahren auch kräftig mit Rabatten und Sonderangebote nachgeholfen. Zudem müsse Disney noch zeigen, dass dieses starke Wachstum auch nachhaltig sei.Zudem habe der Online-Videodienst bei den jüngsten Staffeln von "Stranger Things" und "Ozark" nicht mehr wie üblich alle Folgen auf einmal herausgebracht. Damit gebe Netflix seine Tradition des Binge Watchings auf. Das Kalkül der Reform: Kunden länger bei der Stange halten - Serienfans könnten nun nicht mehr alles in einem Rutsch schauen und ihr Abo wieder abbestellen.Dass Netflix unter CEO Reed Hastings in der Lage sei, sein Geschäftsmodell grundlegend zu verbessern, habe der ehemalige DVD-Verleih bereits einmal eindrucksvoll bewiesen. Die breite Content-Bibliothek, die Strahlkraft der Marke und die große Nutzerbasis würden Argumente dafür liefern, dass die Trendwende erneut gelingen könnte."Der Aktionär" rät Anlegern daher, weiterhin auf die gebeutelte Netflix-Aktie zu setzen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 23.08.2022)Mit Material von dpa-AfX