Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix: Streaming-Dienst bringt Kritiker zum Schweigen - AktiennewsDer weltgrößte Streaming-Dienst Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) meldete Finanzergebnisse, die die Kritiker zum Schweigen brachten und die Wall Street positiv überraschte, so die Experten von XTB.Anzahl der Abonnements: 2,41 Millionen vs. Prognose 1,07 Millionen (Refinitv)Umsätze: 7,92 Milliarden Dollar vs. Prognose 7,85 Milliarden Dollar (+6% gegenüber Vorjahr)Gewinn pro Aktie (EPS): 3,10 Dollar vs. Prognose 2,22 Dollar (43,1% über den Erwartungen)Netflix habe zwischen Juli und September 2,4 Millionen neue Abonnements abgeschlossen. In den ersten beiden Quartalen des Jahres habe Netflix rund 1,2 Millionen Abonnenten verloren, da die Konkurrenz durch Paramount+ und Disney+ immer größer geworden sei. Netflix habe jetzt weltweit 223,1 Millionen Abonnements und die Bilanz der Jahresabonnements sei bereits im dritten Quartal des Jahres positiv ausgefallen. Die Aktie notiere immer noch fast 60% unter ihrem Höchststand von 2021.Nach Angaben von Netflix seien die Streaming-Konkurrenten noch weit davon entfernt, mit dem Unternehmen gleichzuziehen, und würden das Geschäftsjahr voraussichtlich mit Verlusten von mehr als 10 Milliarden Dollar abschließen, während Netflix einen jährlichen Betriebsgewinn von 5 bis 6 Milliarden Dollar erwarte.Die Abonnementzahl von 2,41 Millionen sei mehr als doppelt so hoch wie die pessimistische Prognose vor zwei Quartalen. Die Analysten würden die Möglichkeit, Werbung zu schalten, positiv sehen. Laut Evercore ISI würden Anzeigen bis 2024 zusätzliche Einnahmen von Werbekunden in Höhe von 1 bis 2 Milliarden Dollar einbringen. Citigroup habe sich ebenfalls positiv zu der Entscheidung des Unternehmens geäußert.