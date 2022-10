Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

278,50 EUR +13,93% (19.10.2022, 20:02)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

272,80 USD +13,26% (19.10.2022, 19:48)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits gestern nach Börsenschluss habe die Aktie von Netflix zu einem kräftigen Kurssprung angesetzt. Denn der Streaming-Anbieter habe den Markt mit seinen Quartalszahlen endlich mal wieder positiv überrascht. Die Prognose stimme ebenfalls optimistisch. In der Folge hätten zahlreiche Analysten ihre Ziele nach oben geschraubt.Der Streaming-Marktführer habe im dritten Quartal 2,41 Millionen neue Kunden gewinnen können und damit sowohl die internen Prognosen als auch die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Netflix sei in allen Regionen der Welt gewachsen. Man wachse zwar nicht mehr so schnell wie noch vor ein paar Jahren, aber das beliebteste TV-Netzwerk der Welt befinde sich wieder auf einem positiven Entwicklungspfad."Gott sei Dank sind wir fertig mit schrumpfenden Quartalen", habe Mitbegründer und Chairman Reed Hastings während eines Webcast gesagt. Die Aktien von Netflix seien vor der Eröffnung der New Yorker Börsen am Mittwoch um etwa 13 Prozent gestiegen. Die Aktie habe bisher 60 Prozent in diesem Jahr bis zum Handelsschluss am Dienstag verloren. Die Analysten mehrerer Wall Street-Firmen hätten nun nach Zahlen ihre Kursziele für Netflix erhöht.Die Deutsche Bank habe die Aktie von "halten" auf "kaufen" bei einem Kursziel von 350 Dollar hochgestuft. Man sehe nun mehr Klarheit für den Wendepunkt beim Abonnentenwachstum, da Netfllix den Zeitplan zur Einführung des werbefinanzierten Angebots und Maßnahmen zur besseren Monetarisierung der gemeinsamen Nutzung von Konten konkretisiert habe.Die besser als erwarteten Zahlen würden auf den ersten Blick den Schluss zulassen, dass Netflix sich wieder auf dem Wachstumspfad befinde. Das gefalle den leidgeplagten Anlegern."Der Aktionär hatte mit einer starken Prognose gerechnet, die Stärke der Kursreaktion kommt nach den guten vergangenen Monaten jedoch überraschend. Anleger lassen die Gewinne nach den Zahlen laufen, so Fabian Strebin. (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link