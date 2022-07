Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (12.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis mehr, dass der Streaming-Konzern ein werbeunterstütztes Abonnement plane. Vor wenigen Wochen seien wilde Spekulationen kursiert, mit wem Netflix hier zusammenarbeiten werde. Jetzt werde spekuliert, welcher Manager dem neuen Werbegeschäft vorstehen könnte.Insider hätten gegenüber dem "Wall Street Journal" berichtet, dass sich unter den engeren Kandidaten für den Netflix-Posten Pooja Midha befinde, der aktuell Chief Growth Officer vom Comcast-Werbegeschäft sei. Man solle sich in den letzten Wochen ausgiebig unterhalten haben.Doch der Streaming-Dienst ziehe laut den Insidern auch andere Kandidaten in Betracht: Darunter Peter Naylor, Vice President of Sales für Amerika von Snap, und eine ehemalige Führungskraft von Hulu.Herauskristallisiert habe sich mittlerweile, dass das Unternehmen einen einfachen ersten Markteintritt suche, auf den dann aufgebaut werden solle. Wahrscheinlich sei also, dass Netflix mit einem externen Anbieter zusammenarbeite. In Frage kämen z.B. Google, Magnite oder Comcast. "Wir sprechen gerade mit allen von ihnen", habe der Co-CEO von Netflix, Ted Sarandos, Ende Juni auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Cannes Lions, dem größten Treffen der Werbebranche gesagt.Der Citi-Analyst Jason Bazinet sei zudem der Meinung, dass ein werbeunterstütztes Abonnement den Cashflow deutlich erhöhen könnte. Gelänge es Netflix in den USA ähnlich wie YouTube, zehn Dollar pro Monat und Nutzer an Werbeeinnahmen zu generieren, könnte man laut Bazinet den Preis des Abonnements auf sechs Dollar setzen. Dadurch würde Netflix nach seiner Rechnung bis zu 3,6 Milliarden Dollar an zusätzlichem Free Cashflow pro Jahr generieren - und das alleine in den USA.Der Bericht des "Wall Street Journals" zeige, dass Netflix mit seinen Abo-Plänen voranschreite. Kurz- bis mittelfristig dürfte dies den US-Titel jedoch nicht antreiben. Damit die Netflix-Aktie den Abwärtstrend umkehre, müsse der Negativtrend bei den Abonnenten gestoppt werden und mit zusätzlichen Angeboten die Kundenzufriedenheit gestärkt werden. Mit einem erfolgreichen werbegestützten Abonnement könnte dies klappen.Aktuell gibt es attraktivere Werte, weshalb bei der Netflix-Aktie weiterhin gilt: Vorerst Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2022)