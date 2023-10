Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

333,95 EUR -0,68% (18.10.2023, 12:56)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

355,72 USD -1,41% (17.10.2023, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.10.2023/ac/a/n)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Netflix vor Quartalszahlen: Am Wendepunkt - AktiennewsNetflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) gibt heute Abend nach Börsenschluss den Startschuss für die US-Tech-Unternehmen in der aktuellen Berichtssaison, so Roman Przibylla von CAT Financial Products.Neben einem Umsatz von 8,5 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 3,56 Dollar pro Aktie würden die Analysten einen Nettozuwachs von 6,2 Millionen neuen Abonnenten erwarten.Was neben diesen harten Fakten aber noch viel wichtiger sei: Netflix habe in seiner Unternehmensgeschichte einen bemerkenswerten Wandel vollzogen, der sich nun als einer der entscheidenden Wendepunkte erweisen könnte. Ursprünglich habe sich das Unternehmen stark auf das Wachstum seiner Nutzerbasis konzentriert, was zu einer beeindruckenden weltweiten Verbreitung geführt habe. Wann immer Netflix Einblick in seine Bücher gewährt habe, sei das Wachstum der Nutzer- und Abonnentenzahlen der einzige kurstreibende Faktor gewesen. Das solle sich nun ändern. In den letzten Monaten habe Netflix einen bedeutenden Wandel in seiner Unternehmensstrategie vollzogen, indem es seinen Fokus von einer reinen Nutzerwachstumsstrategie hin zu einer Umsatzmaximierung verlagert habe.Dieser Strategiewechsel sei notwendig, um die steigenden Kosten für die Produktion von Inhalten zu bewältigen und gleichzeitig die Qualität und Vielfalt des Angebots aufrechtzuerhalten. Netflix habe begonnen, verstärkt in hochwertige Originalinhalte zu investieren und die Preise für Abonnements zu erhöhen. Außerdem sei das sogenannte "Abo-Sharing" eingeschränkt und neue Werbemöglichkeiten auf der Plattform sorgfältig geprüft worden. Diese Schritte seien notwendig gewesen und könnten, wenn sie sich als erfolgreich erweisen würden, neue Fantasie in den Kurs von Netflix bringen.