Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die erste Testrunde für die Maßnahmen gegen das Account-Sharing in lateinamerikanischen Märkten sei bereits vielversprechend verlaufen. Auch die zweite Testrunde in Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien zu deutlich höheren Preisen scheine gute Ergebnisse zu erzielen. Der Netflix-Aktie gebe dies ordentlich Aufwärtspotenzial.Bereits vergangene Woche habe die Bank of America berichtet, dass Netflix laut aktuellen Datensätzen deutlich mehr Abonnenten in Nordamerika habe hinzugewinnen können als erwartet und dies auf die neuen Passwort-Initiativen zurückgeführt habe.Jetzt hätten die Experten von Wells Fargo in einer Studie geschrieben, dass die Monetarisierung des Account-Sharings ihre Schätzungen signifikant nach oben treibe. Kein Wunder, denn der betreuende Analyst, Steven Cahall, gehe davon aus, die Passwort-Maßnahmen im Vergleich zum werbeunterstützten Abonnement die größeren kurzfristigen Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben dürften.Für den US-Heimatmarkt, wo rund 30 Millionen Abonnenten ihr Passwort teilen würden, rechne Cahall mit einem Umsatzpotenzial von ein bis zwei Milliarden Dollar. Im Ausland dürften laut dem Analysten zwar prozentual weniger Abonnenten für eine zusätzliche Account-Sharing-Option zahlen, aber mit 70 Millionen Abonnenten, die auf internationalen Märkten schätzungsweiße ihr Passwort teilen würden, sei ein zusätzlicher Umsatz von bis zu 2,5 Milliarden Dollar möglich.Die Aussicht auf positive Effekte durch die Account-Sharing-Maßnahmen habe der Netflix-Aktie neuen Schwung gegeben und die März-Konsolidierung schnell wieder beendet. Der Aufwärtstrend bleibe damit intakt und Anleger können auf weitere Kursgewinne im Zuge der Passwort-Maßnahmen setzen.Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 03.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.