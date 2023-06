Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

393,95 EUR +3,53% (28.06.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

429,84 USD +3,06% (28.06.2023, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (28.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Kurserholung tags zuvor hätten die US-Aktienmärkte am Mittwoch nur wenig verändert und richtungslos geschlossen. Der Dow Jones Industrial sei letztlich um 0,2 Prozent auf 33 852,66 Punkte gesunken. Der marktbreite S&P 500 ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) habe 0,04 Prozent auf 4.377 Zähler verloren. Der NASDAQ 100 habe um 0,1 Prozent auf 14.965 Punkte zugelegt.Für leichte Belastung habe ein Bericht über mögliche weitere Exportbeschränkungen für US-Halbleiterhersteller gesorgt. Laut dem "Wall Street Journal" erwäge die US-Regierung, die Bestimmungen für die Ausfuhr von Computerchips nach China zu verschärfen. Dabei gehe es insbesondere um leistungsstarke Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), habe es unter Berufung auf Insider geheißen. NVIDIA sei mit einem Minus von 1,8 Prozent aus dem Handel gegangen.Netflix sei um 3 Prozent geklettert. Der Grund: Oppenheimer habe in Erwartung von mehr Abonnenten das Kursziel von 450 auf 500 Dollar angehoben. Apple - die Aktie markiere erneut ein Rekordhoch. Auch bei Tesla würden die Anleger zugreifen - die Aktie steige um 2,4 Prozent auf 256,24 Dollar. Im Markt gibt es Spekulationen über gute Geschäfte in China, so Andreas Deutsch "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.