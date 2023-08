Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.26 Jahre sei es her, als "One Piece" das erste Mal über die Bildschirme geflimmert habe. Heute sei das Abenteuer rund um Ruffys Strohhutbande die beliebteste Manga-Serie der Welt. In dieser Goldgrube buddele nun auch Netflix: Am Donnerstag gehe die Realverfilmung des Anime als Adaption mit echten Schauspielern an den Start.Großen Erfolg mit seinen US-Manga- und Anime-Adaptionen habe Netflix bisher nicht gehabt. Mit "One Piece" könnte dem Streaming-Riesen aber endlich der Durchbruch gelingen: Mit mehr als 1.000 Einzelkapiteln und über 500 Millionen verkauften Bänden habe die Manga-Serie eine riesige Fangemeinschaft.144 Millionen Dollar habe Netflix für das acht Episoden umfassende Abenteuer angeblich hingeblättert, das entspreche 18 Millionen Dollar pro Episode. Um keinen Shitstorm und keine Enttäuschungen der Fans zu riskieren, sei Autor Eiichiro Oda persönlich in das Projekt involviert gewesen. "Mir lag jedes Detail der Serie am Herzen und ich wollte keine Kompromisse eingehen, weder bei der Geschichte noch bei der Action", habe er erklärt.Andrew Uerkwitz von Jefferies habe sich am heutigen Montag aufgrund der jüngsten positiven News weiter bullish für Netflix gezeigt. Er habe das Kursziel auf 520 Dollar belassen und empfehle die Aktie weiter zum Kauf. Der Streaming-Anbieter bleibe für Konsumenten die beste Wahl. Grund seien die Preiserhöhungen der Konkurrenz, Content-Lizenzen und der Kampf gegen das Teilen von Passwörtern.Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 28.08.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.