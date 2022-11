Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Einführung eines neuen, werbeunterstützten Tarifs habe der Streaming-Pionier nach der Talfahrt im ersten Halbjahr zuletzt wieder Wachstums- und Kursfantasie geliefert. Die Analysten der Investmentbank Evercore ISI hätten das neue Feature bereits getestet und seien positiv überrascht. Sie würden glauben, dass das Angebot auch bei den Kunden gut ankomme.Das Team um Analyst Mark Mahaney habe das neue Basis-Abo mit Werbung ("basic with ads") von Netflix bereits getestet und nach eigenen Angaben "ein paar Dutzend Werbespots" angesehen. Der erste Eindruck, den Evercore ISI in einer aktuellen Studie festgehalten habe, sei demnach klar positiv gewesen. Die Nutzererfahrung sei angenehmer als erwartet gewesen - sowohl im Hinblick auf den Anmeldeprozess als auch auf die Einblendung der Werbespots, so die Analysten. Das sei besonders beeindruckend, wenn man bedenke, dass zwischen Ankündigung und Produktlaunch nur sechs Monate gelegen hätten. Sie würden dies als Indiz für die starke Umsetzungskraft von Netflix angesichts eines wichtigen Wandels des Geschäftsmodells werten. In der Folge habe sich Evercore ISI optimistisch gezeigt, dass das neue Angebot bei den Kunden gut ankommen werde.Darüber hinaus würden die Analysten erwarten, dass sich der neue Tarif auch positiv auf die Margenentwicklung auswirken könne. Für Ende 2023 und Anfang 2024 würden sie zudem mit einer deutlichen Beschleunigung des Umsatz- und Ergebniswachstums rechnen - und zwar in einem Umfang, der in den Erwartungen der Wall Street bisher noch nicht ausreichend berücksichtigt werde."Der Aktionär" rechne ebenfalls damit, dass Netflix von der neuen Abovariante profitieren werde. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: