Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Im vergangenen Halbjahr habe Netflix über eine Million Nutzer verloren. Nun wolle der US-Streaming-Pionier gegensteuern. Einem Medienbericht zufolge sollten bis zum nächsten Jahr rund 40 Millionen Kunden für sein Werbe-Abo gewonnen werden. Ein Analyst hebe den Daumen. Und die Netflix-Aktie gehöre im abgeschwächten Umfeld zu den großen Gewinnern.Netflix erwarte bis zum Jahresende weltweit 4,4 Millionen neue Zuschauer, habe das Wall Street Journal unter Berufung auf ein mit Werbekunden geteiltes Dokument berichtet. Bei einem Viertel davon handele es sich um Kunden aus den USA.Die Anzahl der Zuschauer dürfte höher sein als die Zahl der Abonnenten, da üblicherweise mehr als eine Person in einem Haushalt das Streaming schauen könne. "Wir befinden uns noch in der Anfangsphase der Entscheidung, wie wir ein preisgünstigeres, werbefinanziertes Angebot einführen können, und es wurden noch keine Entscheidungen getroffen", heiße es im Dokument weiter.Netflix habe zwischen April und Juni wegen des Ukraine-Krieges, der steigenden Inflation und des harten Wettbewerbs etwa 970.000 Abonnenten verloren. Im Quartal davor seien es rund 200.000 gewesen.Die neuen Ziele höre man an der Börse gern. Um 5,3 Prozent aufwärts gehe es für die Papiere von Netflix auf zuletzt 236,21 Dollar. Vom Rekord bei gut 700 Dollar aus dem Herbst 2021 sei die Aktie aber weit entfernt.Am Vortag habe sich auch Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan zu Netflix geäußert. Mit seiner Einstufung auf "neutral" und einem Kursziel von 240 Dollar sei er jedoch deutlich zurückhaltender. Mit den jüngsten Kursgewinnen der Netflix-Aktie seien vermutlich die Erwartungen an anstehende Änderungen im Anzeigen-getriebenen Abo-Geschäft verbunden, habe Anmuth am Mittwoch geschrieben. Die hierfür rekrutierten Top-Manager verfügten jedenfalls über die hierfür dringend notwendige "DNA" und über Beziehungen in der Branche, habe er gelobt.Die Werbe-Bestrebungen des Streaming-Riesen würden mittelfristig neues Kurspotenzial versprechen. Hinzu komme noch die angestrebte Expansion in den Gaming-Bereich, die ebenfalls vielversprechend sei. Wenn demnächst auch der Widerstand bei 250 Dollar geknackt werde, stehe einem neuen Aufschwung wohl nichts mehr entgegen.Dank der guten Aussichten ist auch "Der Aktionär" weiter zuversichtlich gestimmt und hat ein Kursziel von 300 Euro ausgegeben, so Martin Mrowka. (Analyse vom 15.09.2022)