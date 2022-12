Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

280,20 EUR -0,23% (22.12.2022, 11:05)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

297,96 USD +3,39% (21.12.2022, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (22.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Gruslig, makaber und vor allem schräg: Mit der Erstverfilmung 1991 sei die Addams Family zum Kult geworden. Tim Burton habe den Hype in der Netflix-Serie "Wednesday" nun zurück auf die Leinwand gebracht. Diese habe einen Rekordstart hingelegt: Fast 176 Millionen Haushalte hätten bereits eingeschaltet.In der achtteiligen Mystery-Serie "Wednesday" gehe die gleichnamige Family-Tochter - leichenblass und immerzu schlecht gelaunt - auf einem Internat für übersinnliche Wesen einer Mordserie nach. Und sie tanze - so außergewöhnlich, dass dieser Tanz bereits einen Social-Media-Hype auf TikTok ausgelöst habe. Dort habe er schon über eine Billion Aufrufe und werde stetig nachgeahmt.Innerhalb der ersten vier Wochen hätten 176 Millionen Haushalte weltweit die neue Serie gestreamt. Die Zahl ergebe sich, wenn man die gestreamten Stunden (1,19 Milliarden) durch die Länge der Serie teile (6,8 Stunden). Einen ähnlichen Ansturm im ersten Monat nach Veröffentlichung habe es bisher nur bei der erfolgreichsten Netflix-Serie "Squid Game" und der vierten Staffel von "Stranger Things" gegeben.Kein Wunder, dass "Wednesday" in Blitzgeschwindigkeit Platz Eins der Netflix-Charts erobert habe. Aber noch entscheidender sei, dass sie nun den Rekord der zweiterfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie halte.Die Netflix-Aktie steht weiter auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", das Kursziel liegt bei 380 Euro, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link