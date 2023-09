Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

412,85 EUR -0,37% (12.09.2023, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

442,16 USD -0,72% (12.09.2023, 16:35)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die US-Börsen hätten sich am Montag weiter erholt. Die Geschwindigkeit sei jedoch unterschiedlich gewesen. Während der Dow Jones Industrial moderat gestiegen sei, hätten der marktbreite S&P 500 und die technologielastigen NASDAQ-Indices etwas deutlicher zugelegt. Insgesamt sei der Handel ruhig verlaufen. Bei Netflix bahne sich nach ruhigen Tagen neue Dynamik an. Die Aktie habe in den vergangenen Tagen ebenfalls keine großen Sprünge vollzogen, aber der Strewaming-Dienst habe im September Rückenwind von einer Reihe guter Nachrichten erhalten. Zum einen sei Netflix mit anderen Streaming-Anbietern nun Partner vom Deutschen Fernsehpreis. Zudem habe die US-Bank JPMorgan die Einstufung für die Netflix-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 505 USD belassen.Die Netflix-Aktie habe 2023 einen starken Lauf. Seit Jahresbeginn habe der Titel um rund 45% zulegen können. Zwischenzeitig habe sich das Plus sogar auf 65% belaufen. Nach dem Jahreshoch bei der 485-USD-Marke Mitte Juli hätten Anleger Kasse gemacht und der Titel eine Konsolidierung vollzogen.Bei der Unterstützung an der psychologisch wichtigen 400-USD-Marke habe die Korrektur Mitte August geendet und die Aktie wieder Richtung Norden gedreht. Aktuell würden die Bullen mit der 450-USD-Marke kämpfen. Noch fungiere das Niveau als Widerstand. Bei 430 USD verlaufe aber auch der GD50, der aktuell als Unterstützung fungiere. Da der Trend weiterhin stark ausgeprägt sei, stünden die Chancen für weiter steigende Kurse gut.Die Netflix-Aktie starte nach einer Korrekturphase wieder in den Aufwärtstrend. Anleger sollten die kommenden Tage jedoch auf die beiden Zentralbanken - EZB und insbesondere die FED - achten, da mögliche weitere Zinserhöhungen im Raum stünden. Der Stopp befinde sich bei 306 Euro, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link